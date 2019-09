Estas son las propuestas de Jorge Iván Ospina, el candidato que espera repetir alcaldía en Cali

Jorge Iván Ospina es el aspirante que despierta más polémica entre los nueve candidatos a la Alcaldía de Cali. Tiene 69 procesos disciplinarios activos en la Procuraduría General de la Nación y a mediados de mayo fue imputado por la Fiscalía, por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos.

No resulta desconocido en la contienda puesto que ya fue alcalde de la capital vallecaucana. Durante su gobierno, entre 2008 y 2011, inauguró el Masivo Integrado de Occidente (MIO) e impulsó el proyecto de las 21 Megaobras, que ocho años después de finalizado su mandato siguen inconclusas.

A pesar de estos lunares, es el candidato que hasta el momento muestra mayores posibilidades de ganar las elecciones del próximo 27 de octubre: una encuesta de intención de voto que fue contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y la revista Semana y que se publicó la semana pasada indicó que el 41% de los caleños apoyaría a Ospina si las votaciones fueran en ese momento.

Su candidatura está avalada por el partido Alianza Verde y cuenta con el respaldo del Partido Liberal y de Cambio Radical. La adhesión más reciente fue la del Partido de la U, que también apoya a Clara Luz Roldán en su candidatura a la Gobernación del Valle. ¿Logrará esta dupla llegar a los máximos cargos políticos de la ciudad y del departamento? En entrevista con PUBLIMETRO, Jorge Iván Ospina habló de sus propuestas con relación a temas de primera importancia en la ciudad.

El primer reto de su programa de gobierno está relacionado con temas ambientales. ¿En qué consiste eso de ‘Cuidar de Cali como nuestra casa común’?

Primero, proponemos un culto por el agua. Cali no puede tener siete ríos para dilapidarlos. También hay que erradicar la minería ilegal que contamina nuestras fuentes y adelantar un tratamiento eficiente de las aguas servidas que se derraman en el río Cauca. Por otro lado, se necesita una campaña interinstitucional y con nuevas tecnologías para reducir las pérdidas que hoy tiene Emcali: de cada 100 litros de agua potabilizada, 53 litros se pierden por daños en la tubería o por conexiones fraudulentas.

Proponemos también adelantar procesos de reciclaje en la fuente y dejar la dependencia energética que tenemos con los paisas, los bogotanos y empresas transnacionales. Cali necesita tener su propia fuente de generación de energías a través del aprovechamiento de la energía solar.

En Movilidad, su estrategia incluye el aumento de corredores troncales para el MIO, ¿dónde estarían ubicados?

Estos corredores irían por la autopista Simón Bolívar, desde la calle 70 en La 14 de Calima hasta el sur de la ciudad. Si queremos salvar el MIO, es imprescindible construir esa troncal del oriente que conecta el norte y el sur.

El pasaje del MIO ha subido dos veces este año. ¿En su gobierno aumentará con la misma frecuencia?

Si el MIO sigue aumentando la tarifa, no vamos a poder combatir el transporte informal. Es imprescindible congelarla para que el MIO se consolide. Esperemos que el pasaje se pueda mantener por los cuatro años de gobierno o hasta donde tengamos la posibilidad financiera de hacerlo.

Pasemos a educación. En sus propuestas habla de una integración del sistema educativo, ¿cómo la plantea?

Necesitamos que la primera infancia vuelva al seno de la Secretaría de Educación Municipal y que la ciudad se dé la oportunidad, en concurrencia con el departamento y la nación, de tener una universidad distrital. También necesitamos un centro de educación técnica y tecnológica para calificar a nuestros jóvenes y provisionarlos de herramientas para su vida futura. Si hay talento adecuado para el tipo de empleo que se provea en la ciudad, bajará la tasa de desempleo.

En seguridad, su plan tiene un enfoque en el desarrollo humano. ¿Con qué estrategias puntuales combatiría el delito?

Reducir la deserción escolar al mínimo, ocupar a los jóvenes en actividades culturales y deportivas e implementar procesos de tecnología y de grandes emprendimientos tecnológicos para no dejarlos prisioneros del delito. La inseguridad no se atiende únicamente con el proceso coercitivo y de control del Estado. También se atiende con posibilidades de bienestar.

Sin embargo, también tenemos grandes estructuras criminales…

Esas redes solo se pueden desactivar en la medida en que Colombia entera comprenda la importancia de consolidar el aparato judicial, el aparato de Fiscalía y la fuerza pública en Cali. No vamos a poder confrontar estructuras armadas de tal complejidad y de tal capacidad de daño si el país no comprende que pacificar a Cali es el objetivo de toda una nación.

En ese sentido, ¿cuál sería el primer llamado que le haría al gobierno nacional si se convierte en alcalde?

Que nos ayude con un SOS global: que nos mande más policías, más tecnología, más fiscales y más escuchas, y que reduzca el hacinamiento en las cárceles. Eso es parte de lo que hay que hacer.

¿Cuál sería su estrategia para enfrentar la corrupción?

Nuestro Partido Verde es el que lidera la bandera anticorrupción. Por eso en la alcaldía tendremos sistemas de información, pliegos amplios, una amplia participación de los medios informativos y amplia participación de los ciudadanos como veedores, pues es lo único que podría evitar situaciones deshonestas.

Este periódico, en sus funciones de veeduría, descubrió que usted tiene propaganda en al menos cuatro vallas ilegales. ¿No le parece que es un mal mensaje en su campaña?

No tengo vallas ilegales. Supongo que cualquier valla que me alquilen está en legalidad. Si hay una valla ilegal que nos hayan arrendado, habría que preguntarle a la Secretaría de Gobierno por qué posibilita que una valla ilegal esté en renta.

Las vallas ilegales debieron haber sido retiradas hace un año, pero esto no ha sucedido. ¿Se compromete a hacer efectiva esta norma si llega a la Alcaldía?

Me comprometo, en el primer mes de gobierno, a adelantar el control y a retirar las vallas que no sean legales. Lo que no puede hacer el municipio es no actuar. Veo que eso es lo que está sucediendo.

A algunos miembros de la Alianza Verde les ha molestado que usted reciba el aval del Partido de la U y de otros partidos. ¿Qué les dice?

He aceptado estos apoyos porque nuestro partido debe aprender a construir una política de pluralidad. Nosotros a ellos también les hemos solicitado colaboraciones electorales para sacar adelante leyes como la Consulta Anticorrupción. Los acepto porque lo hacemos bajo un programa de acuerdo, coherente y que le dice a la ciudadanía lo que vamos a adelantar.

En las encuestas de intención de voto, su mayor contrincante es Roberto Ortiz. ¿Lo ve así en su día a día?

Siento que todos los demás candidatos hacen contrapeso. Nuestra tarea es trabajar frente a ellos, independientemente de qué lugar ocupen en las encuestas.

Sus opositores argumentan que elegirlo como alcalde sería un riesgo porque lo podrían destituir muy rápido debido a todas las investigaciones que tiene. ¿Cómo se defiende?

Yo no creo que me puedan destituir por delitos o situaciones anómalas adelantadas con premeditación. 12 años después no vamos a tener esa dificultad y en el futuro gobierno seremos aún mucho más responsables para que una circunstancia así no ocurra.

¿Les garantiza a los caleños que no habrá destitución?

Sí, les garantizo.

