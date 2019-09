Lo que parecía un hurto terminó en un abuso sexual. Mujer denunció a desconocido que entró a su casa y cometió aberrante hecho.

En Cali, una mujer denunció en la Fiscalía que un hombre había ingresado a la vivienda que ella compartía con su mamá y sus dos hermanas.

Según su testimonio, el sujeto le apuntó con un arma de fuego y le pidió dinero.

"Me dijo que no gritara, que me quedara callada. Me preguntó con quién estaba y pidió que le diera la plata. Le dije que no había plata, pero que se llevara el computador que estaba sobre la mesa y el bafle de música. Él miró y no dijo nada", relató la víctima.

En ese momento, el presunto ladrón la cogió por la fuerza y empezó a tocarla en sus partes íntimas mientras la llevaba a una de las habitaciones de la casa.

"Me colocaba el arma en el cuello y me decía que me quitara la ropa", añadió la mujer.

Cuando la mamá de la víctima escuchó los ruidos y salió a ver qué sucedía, el supuesto violador le apuntó con el arma y le exigió que se metiera a una sala.

"Como pudo, mi mamá salió de la casa a pedir auxilio. El hombre notó que varios vecinos llegaron hasta el antejardín y decidió emprender la fuga. Un vecino se comunicó con la patrulla del cuadrante y media hora después nos dijeron que debíamos ir a la estación", contó la abusada.

Una vez en la estación, las mujeres reconocieron al desconocido que minutos antes había entrado a su casa. El hombre fue identificado como Diego Fernando Venté Bocanegra y será procesado por el delito de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo.

Aunque Venté Bocanegra no se allanó a los cargos, el juez le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

