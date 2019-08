Concurso eligió los tres mejores productores de café en el Valle del Cauca

Este viernes, en el Coliseo de Ferias de Tuluá, se conocieron los nombres de los tres mejores productores de café del Valle del Cauca en el 15 Concurso Departamental de Calidad ‘Valle Cafetero 2019’.

La preselección inició con 147 lotes de café postulados por productores de cuatro cooperativas del departamento. Catadores expertos eligieron los mejores 30, que fueron sometidos a nuevos análisis para escoger los mejores 10 y, por último, los mejores tres.

César Ledezma (izq.), Jairo Hernández (centro) y Norberto Pérez (der).

El primer lugar de este concurso anual fue para Jairo Hernández, de la finca La Arabia, del corregimiento El Retiro (Tuluá). Con el segundo lugar se quedó César Ledezma, de la finca El Bet-El, en Calima Darién. El tercer lugar fue para Norberto Pérez, de la finca El Edén, en Jamundí.

“Produzco un café orgánico, secado al sol, sin químicos. Me siento muy feliz de haber ganado. En el 2014 quedé en tercer lugar y prometí que volvería por el primero. Antes casi no me gustaba cultivar café, pero ahora me estoy animando más por estos concursos”, dijo el ganador.

Los premios en efectivo fueron de $2.5 millones, $1.5 millones y $1 millón para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, el ganador pudo negociar su café con una base de $3.850.000 por cada carga de 125 kilos.

Según el veredicto del jurado, el café que se llevó el primer puesto tiene notas a panela, caramelo, canela, mora, frutos secos, uvas pasas, ciruelas, uvas negras, pera, tomate, flores, menta, mango y cereza. Los catadores también expresaron que “es una mezcla muy sabrosa y muy exótica”. Obtuvo un puntaje de 86,72 en un rango de 1 a 93.

“Quisiera pedirle al gobierno que nos apoye más con el café porque a lo que lo estamos vendiendo no nos da ganancia, entonces la única forma de tener más ingresos es con estos concursos. Espero que los compradores nos sigan apoyando para vender nuestro café bien vendido”, añadió el productor que obtuvo el premio mayor.

Cuatro de las cinco cooperativas de productores de café del departamento se encuentran asociadas a CAFEXCOOP, que tiene su planta trilladora en Tuluá y la tostadora en Sevilla. CAFEXCOOP produce cerca de 1200 sacos de 70 kilos cada día.

“El 95% de lo que procesamos es para exportación. Vendemos el café en Europa, Estados Unidos, Australia y Asia. Estos concursos son una estrategia para buscar opciones de comercio que valoren el café vallecaucano para que los caficultores se queden en esta actividad y no busquen otros cultivos que llegan como una moda”, dijo Eugenia Balanta, gerente de CAFEXCOOP.

