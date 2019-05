El músico vallecaucano que recorrió el mundo en busca de mensajes de paz para Colombia

Viajar debía tener un sentido más amplio que el simple movimiento del cuerpo por distintas latitudes. Esa fue la idea que guio a Ricardo Ache, un vallecaucano de 40 años que pisó Europa, Asia y América en un recorrido al que dedicó dos años, entre 2014 y 2016.

Ricardo nació en Cartago y se crio en La Unión, municipios del norte vallecaucano. Sus siguientes paradas fueron Pereira y Barcelona, a donde migró en 1998. Años más tarde se aventuró a conocer mundo: 27 países y 80 ciudades en las que sobrevivió gracias a la música y a su saxofón.

Aunque lo separaban miles de kilómetros de Colombia, los noticieros eran su conexión. “Supe que secuestraron a un general en el Chocó y que el presidente amenazó con finalizar la negociación con la guerrilla”, cuenta Ricardo haciendo referencia al secuestro del general Rubén Darío Alzate, a finales de 2014.

“Sentí que debía hacer algo para crear conciencia sobre la importancia del proceso de paz. Desde afuera no entendía cómo había tanta gente en contra de las negociaciones”, dice.

Así nació el proyecto 'El mundo envía un mensaje de paz a los colombianos': a los extranjeros que conocía en sus viajes les hablaba un poco del momento por el que pasaba Colombia y les pedía que escribieran un mensaje para fotografiarlos. El 25 de agosto de 2015 tomó las primeras fotografías en España.





















Hoy, en su lista de mensajes de paz del mundo para Colombia hay más de 50 fotografías tomadas en India, Malasia, Portugal, España, Suiza, Francia, Tailandia y otros países.

“En Siria, un chico al que le tomé la foto me dijo que no podía sonreír mientras hubiera tanto dolor en su país. También hay anécdotas graciosas: en una isla de Tailandia, el dueño del hostal no entendió el objetivo del mensaje y pasó varias horas escribiendo una especie de carta de amor para mí. Igual le tomé la foto. Fue un bello gesto”, cuenta el músico.

Mientras recogía mensajes de paz en el mundo, Ricardo también dejaba un pedazo de Colombia en cada país gracias al folclor que interpretaba con su saxofón, en la calle o en festivales en los que lograba un contrato.

La fiesta se prendía con canciones como La Pollera Colorá, Mi Buenaventura, El Mapalé, Cali Pachanguero y varias cumbias de Pastor López en ciudades donde esos ritmos no resultaban familiares.

“Con las fotografías quiero hacer ‘Conciertos para la paz’: incluyen una exposición de las imágenes, un conversatorio sobre paz y un concierto con mi banda Green Papaya. Anhelo que esto pueda realizarse en Colombia”, añade el viajero.

‘Por el mundo entro a mi casa’

El otro proyecto de Ricardo es una serie documental sobre lo que vivió durante sus dos años de viajes. Se llama ‘Por el mundo entro a mi casa’ y reúne historias sobre cultura, gastronomía, paisajes, costumbres y, por supuesto, música.

“Fue muy lindo confirmar que la música crea puentes entre culturas tan distantes. Ya tengo 12 capítulos de la serie, me falta una ventana de difusión para que la gente pueda verla. Con esto y con los ‘Conciertos para la paz’ le pondré un fin exitoso a mi proyecto”, puntualiza.

