Instagramer 'fitness' fue capturado por tráfico de drogas y ya quedó en libertad

Rafael Kuang-Li, alias 'El Chino', recuperó la libertad pocas horas después de haber sido capturado en flagrancia por fabricación y tráfico de estupefacientes, como resultado de una investigación que se llevó a cabo por más de un año.

'El Chino', reconocido fisicoculturista e instagramer 'fitness' en el Valle del Cauca, fue sorprendido en su vivienda en Palmira, donde funciona un restaurante chino, con 65 gramos de marihuana, 74 pastillas de éxtasis, 86 dosis de 2CB, dos pastillas MDMA, cinco picadoras, un horno microondas y una nevera portátil.

Luego de la captura, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes para conservar con fines de expendio.

De acuerdo con las investigaciones, la infraestructura que tenía 'El Chino' en su residencia no sugería que los estupefacientes encontrados fueran para consumo personal sino para comercialización.

Sin embargo, el juez encargado del caso decidió dejarlo en libertad durante las audiencias preliminares debido a que el instagramer no tiene antecedentes ni anotaciones judiciales, y además tiene un arraigo o lugar de residencia en la ciudad.

"La Policía Nacional tiene la obligación de capturar a los delincuentes conforme a la norma. Seguiremos insistiendo y capturándolo cuantas veces sea necesario. Los fiscales hacen las solicitudes ante los jueces para que den la medida de aseguramiento, y los jueces son quienes toman las decisiones y hacen las valoraciones correspondientes", explicó el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle.

"Para este caso, considero que había méritos suficientes para haberle dado la medida de aseguramiento intramural. Esta persona fue capturada en flagrancia, luego de varios meses de seguimiento se logró determinar su vinculación en el tráfico especialmente de drogas sintéticas. En efecto, le fue incautada una importante cantidad de las mismas", añadió el coronel Navarro.

Por su parte, 'El Chino' se comunicó con sus más de 140 mil seguidores en Instagram y expresó que todo se trató de una traición de alguien muy cercano que llamó a denunciar la tenencia de una droga de uso personal.

"Yo no soy perfecto, pero realmente no soy un criminal o delincuente como me han hecho ver. ¿Venderle a quién? Si he cometido el delito, debo pagar por ello como una persona derecha, honesta y sincera. Es que era mío, personal, alguien muy cercano llamó a denunciar y lo convirtieron en una historia de un narco, pero ya se darán cuenta del gran error de esta historia que circula, amarillismo puro que más que dar una noticia busca destruir la imagen de la persona", dijo el fisicoculturista como parte de un mensaje con poca ortografía que fue corregido por respeto a los lectores de Publimetro.

Por lo pronto, Rafael Kuang-Li continúa vinculado a la investigación.

