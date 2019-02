"Jennifer López es como una madre para sus bailarines": caleño que bailó en los Grammy 2019

El domingo 10 de febrero, en el Staples Center de Los Ángeles, dos caleños acompañaron a Jennifer López en parte de la coreografía que presentó durante los premios Grammy 2019.

Una semana antes de la ceremonia, los dos jóvenes fueron citados junto a otra bailarina caleña para recibir la gran sorpresa: Jennifer López quería que montaran un fragmento de su baile con estilo caleño.

Deiner Iván Carabalí, Stevens Rebolledo y Angie Osorio, formados en la escuela caleña Swing Latino, fueron los colombianos que brillaron en la celebración más importante de la industria musical. En entrevista con PUBLIMETRO, Deiner habló de los secretos del show y de cómo es trabajar con ‘La diva del Bronx’.

Usted es un bailarín formado en Cali, ¿cómo logró conocer a JLo?

No ha sido un camino fácil. Bailo desde los siete años y desde niño he sido muy soñador, incluso varios de mis compañeros se reían de mí. En el 2012, con la escuela Swing Latino participé en ‘!Q’Viva! The Chosen’, un concurso de baile de Jennifer López y Marc Anthony. Ahí la conocimos y se enamoró de nuestro estilo.

¿Desde ese momento hasta ahora hubo más contacto?

Sí, ella nos seguía llamando para diferentes actividades. En el 2013 nos tuvo en cuenta para un tributo a Celia Cruz en los Premios American Music (AMA) y en el 2015 nos llamó para que fuéramos los coreógrafos de la parte latina en un show en Las Vegas.

Lo que siguió de ahí fueron los Grammy…

Sí. Yo vivo desde hace dos años en Estados Unidos y fue una sorpresa muy grande cuando me dijeron que JLo me quería ver en Miami. Allá me encontré con mis compañeros Stevens y Angie, y nos enteramos de que nos habían citado para hacer una pequeña coreografía. ¡Quería que bailáramos en los Grammy! Entre los tres montamos lo que Jennifer quería mostrar y Stevens y yo bailamos con ella.

¿Cuánto duró ese proceso de montaje?

Fue una locura. A mí me llamaron a menos de una semana de los premios. Hicimos todo muy rápido y le enseñamos la coreografía. Nosotros tres éramos los únicos bailarines colombianos, el resto del equipo eran sus bailarines norteamericanos de planta que también se mueven muy bien.

¿Cómo es trabajar con Jennifer López, cómo trata a sus bailarines teniendo en cuenta que ella empezó así?

Jennifer López es una artista, una diva, trabajadora, luchadora y humilde. Aprender de ella es impresionante. Yo soy muy extrovertido y ella se ríe mucho de lo que hago, dice que le encanta mi personalidad porque le gustan las personas que disfrutan lo que hacen. Es como una madre para sus bailarines: se conecta con nosotros, nos escucha, quiere saber más de nuestras vidas. Es una amiga incondicional.

¿Qué pasa justo antes de un evento como este?

Nosotros hicimos una oración, ella nos da mucho aliento a los bailarines y nos dice que tenemos que destacarnos y hacernos notar como artistas.

¿A qué otras ‘estrellas’ vio esa noche?

Vi a muchos artistas grandes como Alicia Keys y Ricky Martin. Estar tan cerca de ellos es impresionante. Siento mucha gratitud por esa oportunidad.

¿Su familia estaba en Colombia viendo la presentación?

Antes de mudarme a Estados Unidos, yo vivía en Jamundí y era el encargado de mantener el barrio unido. Los vecinos me cuentan que ahora hay mucha desunión, por eso antes de los Grammy les mandé un mensaje en el que les decía que esperaba que se reunieran para verme bailar. Antes de salir al show me enviaron un saludo de ánimo y luego vieron toda la ceremonia. Estaban felices y reunidos de nuevo.

¿Qué sigue ahora en su carrera?

Sigo con mis sueños y mis proyectos para sacar adelante a mi familia en Colombia. Estoy dando clases de baile y quiero seguir creciendo artísticamente, aprendiendo muchos estilos, desempeñándome en el hip hop y el pop para hacer audiciones para otros artistas que requieran de mis servicios.

¿Qué mensaje deja la participación de tres colombianos en los Grammy con Jennifer López?

Creo que con eso mostramos que Colombia no es solo guerra y violencia sino cultura, amor y pasión por el arte y la danza. Estamos dejando el país en alto.

Este es el momento exacto en el que los caleños bailaron con Jennifer López: