“Es momento de que Cali le dé la oportunidad a una mujer”: Sandra Velásquez, precandidata a la Alcaldía

La cuota femenina de las elecciones municipales del próximo 27 de octubre en Cali está representada por Sandra Cecilia Velásquez, comunicadora social con más de 18 años de experiencia en trabajo comunitario que le permitieron ser reconocida como Mujer Cafam del Valle del Cauca en el año 2018.

Aunque su aspiración al Concejo de Cali en el 2015 por el Partido Conservador solo logró 914 votos, Velásquez asegura que los años posteriores los ha dedicado a consolidar una propuesta cuyo eje es la familia. En entrevista con Publimetro, la precandidata por el Centro Democrático habló sobre su visión de la ciudad y el plan con el que espera convertirse en la primera alcaldesa de la capital vallecaucana.

Usted lidera una fundación que atiende a los habitantes de calle, ¿qué propone para Cali desde el trabajo social?

Mi propuesta está centrada en el tema de la familia. Desde niña he estado en los sectores más vulnerables haciendo trabajo social y he identificado que el gran problema es la desunión familiar que genera divorcios, embarazos no deseados y violencia intrafamiliar. Los otros ejes de mi candidatura son la unidad, la visión, el éxito y la tecnología.

¿Cómo se despliegan esos ejes?

Si tenemos una visión clara de hacia dónde queremos llevar a la ciudad, vamos a cimentar la Cali del futuro. La administración municipal trabaja como islas sueltas, cada dependencia quiere cumplir sus metas y no sabe qué están haciendo las demás. Vamos a hacer alianzas y a generar una verdadera gobernanza estratégica para lograr la unidad. Por otra parte, tenemos que ser una ciudad exitosa, la primera de Colombia. En cuanto a tecnología, si no vamos a la vanguardia de las comunicaciones nos vamos a quedar rezagados.

Cali tiene problemas apremiantes como la inseguridad, aunque la tasa de homicidios bajó en el 2018. ¿Qué plantea en este aspecto?

Entre el 2000 y el 2018 se registraron más de 30 mil homicidios en Cali y eso la convierte en una ciudad insegura, el nivel de tolerancia es mínimo y la causa fundamental de los homicidios son los problemas familiares. Le estoy apostando a una política de seguridad responsable, que tenga el engranaje del tema social. No solo es voluntad política, es que todos nos pongamos la camiseta para trabajar por la seguridad.

¿Apoyaría la militarización?

No veo una Cali militarizada porque va a generar miedo, pero sí una ciudad donde vamos a sentirnos más seguros. Tenemos la amistad con el presidente Duque para plantearle que envíe más pie de fuerza.

En materia de movilidad e infraestructura, ¿cómo descongestionaría la ciudad?

Hay tres propuestas en el tema de vías: una es en Sameco, donde ya existe un puente. La idea es hacer unas ‘orejas’ que permitan un desembotellamiento para que los carros no tengan que parar. En el sur, en la carrera 100 con calle 25, hay un puente elevado que tiene debajo un paso que nadie utiliza. Estuve caminando por ahí y vi que caben carros. Otra de las propuestas es fortalecer la avenida Circunvalar, convertirla en una circunferencia como está en Miami.

¿Qué Megaobras continuaría y cuáles descartaría?

Tendríamos que hacer un estudio de prefactibilidad porque no podemos seguir endeudando a la ciudad ni apoyando la corrupción.

El 2018 cerró con 21 feminicidios en Cali. Como alcaldesa, ¿qué haría para disminuir esta cifra?

Soy la Mujer Cafam, una mujer social, y estoy convocando a las mujeres para que digamos “ni una menos”. Tenemos que hacer una política seria para exigirles respeto a los hombres y seguridad al gobierno. Voy a trabajar fuertemente para que las mujeres tengamos la valentía de denunciar. Muchas veces no denuncian porque dicen que no hay justicia, pero también vamos a hablar con la justicia, a convocar a los jueces y a hacer talleres con las mujeres porque no podemos permitir que nos sigan matando.

¿Con qué apuestas llegaría en materia de cultura?

Más de la mitad de la población de Cali es del Pacífico. Estamos proponiendo crear la ‘Casa pacífica’ para fortalecer las tradiciones de la población afro que ha migrado a Cali. Allí vamos a fomentar el folclor y la gastronomía, y vamos a fortalecer la economía naranja a través de procesos de emprendimiento con comestibles del Pacífico.

En su trabajo social ha estado muy cerca de los niños, ¿cuál es la principal necesidad de esta población?

Estoy trabajando el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los barrios Sucre, El Calvario y Siloé a través de principios y valores. Sueño con tener el primer centro de rehabilitación integral en Colombia, pues en este país no ha habido la voluntad política para hacer algo serio y responsable con respecto a las sustancias psicoactivas. Este centro será financiado con recursos del municipio y del gobierno nacional.

No ha ocupado cargos de elección popular, ¿cómo va a convencer a los caleños de que voten por usted?

Fui de la Junta Administradora Local (JAL) cuando cumplí 18 años y he trabajado en la administración municipal como jefe de prensa, pero no me dediqué solo a ser periodista sino a construir ciudad, siempre pensando en articular el gobierno con el tema social. Me he capacitado, he hecho diplomados en gobernanza estratégica y tengo el bagaje. Conozco la ciudad no solo en teoría sino en práctica.

Sería la primera alcaldesa de Cali…

Creo que es el tiempo de la mujer. Tenemos ese sentido maternal y por eso mi trabajo en la familia es auténtico. Vamos a construir una ciudad diferente con los adultos, los jóvenes y mi generación de los años 70. Es momento de que Cali le dé la oportunidad a una mujer.

Por el Centro Democrático hay otro precandidato, ¿cuándo se define quién será el oficial?

Aún no se sabe.

¿Siente el apoyo de las mujeres?

El 52% de los habitantes de Cali somos mujeres y hay unas 880 mil en capacidad de votar. Tengo un gran apoyo de los grupos cristianos y les hago un llamado a todas las mujeres para que respalden esta propuesta.