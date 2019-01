Óscar Rivas: perfil de la gloria más reciente del boxeo colombiano

La noche del viernes pasado, Carmen Torres caminaba por la sala de su casa en todas las direcciones. Su sobrina le acababa de hablar por teléfono: “Tía, ya empezó la pelea de ‘Rivas’”. Ese ‘Rivas’ era su muchacho, Óscar Andrés Rivas Torres, el boxeador vallecaucano que hace una semana ganó en Estados Unidos la pelea más importante de su carrera hasta este momento.

Antes de que iniciara la transmisión, Carmen ya tenía revoltura en el estómago. ¿Qué siente una madre cuando su hijo está a una hora de golpes de un posible triunfo? Jenny, la hermana menor del deportista, encontró la pelea en Facebook ante la imposibilidad de sintonizarla en el televisor barrigón de la sala. Esto sucedía en Pampas del Mirador, un barrio recostado en la parte alta de la ladera suroccidental de Cali.

“La estaba viendo con mi sobrino Fabián, hijo de Óscar. A los dos se nos salían las lágrimas y mi mamá ni siquiera era capaz de acercarse a mirar”, dice Jenny. Hasta el onceavo round, el estadounidense Bryant Jennings había ganado la mayoría de asaltos y parecía firme en la defensa de su título de campeón ‘peso pesado’ en dos de las principales organizaciones de boxeo del mundo.

En Canadá, donde vive desde el 2011, Óscar fue apodado ‘Kaboom’, onomatopeya de una explosión. A los 54 segundos del último round logró dominar a Jennings para quedarse con sus dos cinturones. Un golpe cruzado, puño con la mano derecha, de nuevo, lo mismo, una vez más, otra, más, más y ‘boom’, estalló la dinamita. Nocaut técnico. Victoria para el colombiano. 26 peleas profesionales, ninguna derrota.

Sin embargo, la transmisión por Facebook se había interrumpido durante el décimo asalto y entonces la victoria de Óscar llegó en diferido a la casa de su familia. Pasaron varios minutos antes de que el nuevo campeón apareciera en la pantalla del celular de Carmen gracias a una videollamada que transportó la dicha desde Nueva York: “Mamá, gané, ya gané”, cuenta ella que le decía. “Yo empecé a gritar y a agradecerle a la Virgen del Carmen”, agrega.

‘Kaboom’ Rivas es ahora el campeón internacional en ‘peso pesado’ de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Norteamericana de Boxeo. Su triunfo representa una de las victorias más importantes para Colombia en este deporte ya que es el primer boxeador colombiano que alcanza dichos reconocimientos.

Junto al antioqueño Eléider Álvarez, actual campeón mundial de ‘peso semicompleto’ de la OMB, Rivas empezó a escribir la historia del boxeo nacional en categorías pesadas. Su próxima pelea podría ser con el inglés Anthony Joshua, quien ostenta el título de ‘supercampeón’ de la Asociación Mundial de Boxeo. De resultar ganador, ‘Kaboom’ sería el campeón del mundo.

El camino del vencedor

Dentro de una maleta de cuero sintético a la que varios pelones le delatan el tiempo de uso, Carmen guarda recuerdos con los que podría reconstruir gran parte de la trayectoria de su hijo en el boxeo: medallas, escarapelas, fotos, un guante de cristal y recortes de prensa que pregonan sus triunfos hacen parte de la colección.

En el 2008, Óscar Rivas fue uno de los representantes de Colombia en los Juegos Olímpicos de Pekín y se destacó a pesar de no alcanzar el podio. Su historia ya había aparecido en las páginas de algunos periódicos un poco antes, en el 2007, cuando trajo medalla de plata de los Juegos Panamericanos a sus 19 años. Tiempo atrás, sin embargo, había tenido una señal ineludible de su camino.

Sucedió durante la celebración de un triunfo del América de Cali. Rivas lanzó un tote que estalló en la cara de un hombre que estaba festejando y la víctima quiso cobrar con golpes la imprudencia del muchachito, que tendría unos 13 años según recuerda Carmen. Al tenerlo al frente, Óscar le atinó un derechazo con el que logró derribarlo y escapar de ese grandulón que lo superaba en edad y en tamaño.

A partir de ese momento, su mamá entendió que no tenía ningún sentido seguirle cuestionando sus anhelos. “Mi hijo nació con eso del boxeo. Para entrenar, se iba a pie desde Meléndez hasta el Coliseo El Pueblo. Un señor me regaló $20.000 y le compré una bicicleta para que no tuviera que caminar tanto. Siempre tuvo claro que quería tener una mejor vida”, recuerda Carmen.

Foto: Hroy Chávez

En Buenaventura, donde nació el campeón, los niños se ilusionan más con un saco de boxeo que con un balón de fútbol o con una bicicleta, como sucede en otras regiones. No le fue difícil entonces encontrar al ‘profe’ Rafael Sanclemente, con quien empezó a dar los primeros golpes cuando tenía 11 años y pasaba temporadas en el puerto junto a sus abuelos.

No obstante, su carrera se vio desahuciada luego de que su participación en los Olímpicos dejara de ser protagonista en la agenda noticiosa nacional. Aunque se perfilaba como un buen candidato para los juegos de Londres en el 2012, la modalidad amateur ya no le llamaba la atención. Aún sin posibilidades ni ofertas claras, quería dar el salto al profesionalismo.

La proyección de Óscar tenía un sustento más profundo. Puede ser la historia repetida de todos esos deportistas colombianos que se parten, literal y metafóricamente, para alcanzar triunfos que logran reivindicar lo que la vida parecía esconderles. Todos, de familias humildes y sueños enormes. Todos, campeones en transformar sus carencias en motivación. Quintana, Urán, Cuadrado, Ibargüen, Rivas. La lista podría ser larguísima.

“Siempre decía que quería ayudar a mi mamá y construirle una casa. Ganaba un poco de medallas pero no recibía apoyos económicos para seguir con su carrera”, recuerda Marlon, el hermano menor del campeón. ‘Primero, mi casa fue de plástico. La tenía toda forradita con chuspas de La 14. Luego la fui levantando en esterilla y Óscar me construyó los muros cuando llegó de Pekín’, apunta Carmen.

Después de esos Olímpicos, la Gobernación del Valle le regaló una vivienda y una moto que, si bien solventaban algunas necesidades, no encaminaban su futuro en el deporte. Su familia, además, no se quiso ir de ese barrio en el que llevaba más de una década. Ya habían nacido Óscar Fabián y Mike Jhoer, dos de los cuatro hijos de Rivas.

Eléider Álvarez, con quien había estado en Pekín en el 2008, le planteó la opción de probar suerte en Canadá. Allá ganó tres peleas y volvió a Colombia luego de nueve meses. Su regreso al país norteamericano estuvo antecedido por tres intentos fallidos por obtener la visa. La razón: había excedido el tiempo máximo en el primer viaje.

Un año después, la ruta comenzaba a aclararse para ambos cuando por fin lograron viajar. Con todo listo para que Rivas brillara, un desprendimiento de retina lo dejó por fuera del ring durante varios meses. Quienes saben de boxeo aseguran que el vallecaucano hubiera podido alcanzar mucho antes la victoria que obtuvo la semana pasada, a sus 31 años, de no haber sido por la lesión.

En el 2016, cuando se suponía que ‘Kaboom’ iba a regresar al ring para enfrentarse con el estadounidense Gerald Washington en Los Ángeles, California, los encargados del chequeo médico aniquilaron la posibilidad de la pelea por las cirugías que Rivas tenía en el ojo, aunque ya había superado varios enfrentamientos luego del procedimiento médico, incluso en Estados Unidos.

“Las cosas pasan por algo y hay que aceptarlas como son”, dijo en ese entonces en una entrevista con el portal Boxeo de Colombia. Pero la fortaleza que sostuvo ante la cámara se desmoronó en la habitación del hotel. ‘Me llamó y lo escuché llorando. Mi hijo duró casi un año sin poder dormir por la depresión que le dio allá en Canadá después de que le negaran la pelea’, recuerda Carmen.

Las derrotas, parece ahora, les dan más sentido a las victorias posteriores. Los once años en los que Óscar Rivas estuvo casi en el anonimato terminaron hace ocho días, cuando se proclamó campeón internacional y todos quisieron hablar de él, recordar su historia, inflar el pecho, mencionar que ha sido un campeón fabricado a pulso y que ni un ojo roto ni mil puertas cerradas lograron opacar sus ganas.

La profecía

Rafael Sanclemente interrumpe el entrenamiento que está guiando en Buenaventura cuando le digo por teléfono que quiero hacerle unas preguntas sobre Óscar, su pupilo. “Yo lo inicié en el 2008, cuando tenía 10 años y pesaba 31,2 kilogramos. Desde pequeñito le gustó trabajar y le ayudaba al tío en una venta de churros y buñuelos, por eso llegaba a los entrenos con sus dos canasticas”, recuerda.

Antes de hablar de sus fortalezas técnicas y de la precisión en los ataques, el ‘profe’ Sanclemente suelta un apunte que lo impulsa a subir el volumen de la voz: “¡Se le está cumpliendo todo lo que decía desde pequeñito! Me repetía “profesor, verá que yo algún día voy a ser campeón mundial para sacar adelante a mi mamá. Cuando vaya a los torneos nacionales, voy a ganarlos todos. Voy a ser campeón panamericano, luego voy a estar en los juegos olímpicos y después voy a pelear profesionalmente””.

En el puerto, la victoria de Rivas ha sido una motivación para los jovencitos que se están iniciando en el boxeo. En Colombia, la mayoría de los triunfos en este deporte vienen colgados de boxeadores de la costa caribe o de Antioquia, casi nunca del Valle del Cauca y nunca antes de Buenaventura. “Rivas se sube a pelear con el positivismo que necesita todo boxeador”, apunta el ‘profe’.

El amor por el boxeo se le ha fugado a Óscar en algunos caprichos. No es coincidencia que uno de sus jugadores favoritos sea Mike Tyson y que su segundo hijo, de nueve años, se llame Mike Jhoer. “Llevo bastante tiempo entrenando, desde que tenía siete años. Quiero ser igual a mi papá y pego fuerte como él. Lo admiro mucho”, dice el niño. Hace cinco años, cuando su hermana Jenny iba a ser madre, le pidió que el pequeñito se llamara Nolan, como Leo Nolan.

En Cali, Jorge Aguirre fue uno de los entrenadores que recibió a Rivas en Indervalle. Por las manos del ‘profe’ Aguirre también pasaron los caleños Ingrit Valencia, que se quedó con el oro de los ‘peso mosca’ en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y Jhonatan ‘Momo’ Romero, campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo en el 2013, en la categoría ‘supergallo’.

“Ni yo sé por qué llego a descubrir figuras como ellos. Dios me los manda para formarlos. En los entrenamientos hago énfasis en repetir los trabajos porque las repeticiones hacen al maestro. No tengo dinero, pero uno de mis grandes orgullos es haber entrenado a estos muchachos”, asegura Jorge, que ahora es el entrenador de Mike Jhoer Rivas.

Compañeros de lucha

Hace unos meses, cuando Óscar estuvo en Bogotá, Carmen viajó para complacerlo con unas delicias que él no prueba en Canadá: le hizo arepas, empanadas, arroz con camarón y sudado de pescado. “También le preparé su ‘tarrito rojo’ (cola granulada) que nunca le falta. Ahora tengo ganas de hacerle arrechón con viril de toro. Mis hijos son mi orgullo”, confiesa la mamá del campeón.

Foto: Hroy Chávez

En los años en los que el desempeño de su hijo en Pekín todavía era atractivo para algunos noticieros que subían hasta Pampas del Mirador para entrevistarlo, Carmen vio un documental sobre Michael Phelps que pasaron por la televisión. No sabía muy bien quién era ese chico, pero encontró en su historia similitudes con la de su hijo.

Por eso una vez aprovechó la visita de una periodista y le despachó una frase que la familia nunca olvida: “La mamá de Phelps lo crio sola y con dificultades, pero ahora recibe muchas ayudas por ser deportista. Él se come ocho huevos al desayuno mientras acá nos comemos un huevito entre ocho personas”, le dijo. Hoy recuerda su ocurrencia con una carcajada. Igual, de nada sirvió: Rivas no fue profeta en su tierra.

Cuando el boxeador estaba decaído, su mamá era la encargada de darle ánimo a través del contacto que les permitía WhatsApp. Ella en Cali y él en Canadá, con frío, lejos de su familia y, durante un tiempo, sin posibilidades visibles de vencer. Después de que le negaron la pelea con Washington pensó incluso en retirarse del boxeo. “Pana, si no sale nada me retiro, ya no doy más”, le dijo entonces a Marlon, su hermano.

Ahí, en los momentos en los que el camino parecía quebrarse, Carmen siempre tenía las palabras y la energía suficientes para levantar a su muchacho. Antes de cualquier pelea, sus hermanos se encargaban de estudiar a los contrincantes a través de videos en Youtube para ver qué tan fuertes eran y cuáles podrían ser sus debilidades. Aún lo hacen.

Óscar viajará a Cali en febrero, después del enfrentamiento en el que Eléider Álvarez defenderá el título mundial. Empezará a construirle, por fin, la casa a su mamá: ella la sueña con cinco habitaciones, cada una con su closet, y tres baños. Que no se vea tan lujosa, pero que sea bonita. Ya tienen todo el diseño en la mente.

De concretarse, la pelea con Anthony Joshua para disputar el campeonato mundial podría ser a finales de este año. Lo más seguro, anticipa Carmen, es que ese día tampoco sea capaz de ver la transmisión. Lo único que ella sabe de boxeo es que su hijo va a ser campeón mundial. Se lo dijo él desde que era niño. Quizás ese día, desde temprano y en su casa nueva, le vuelva a doler el estómago.