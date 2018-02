Exconcejal de Cali estaba siendo víctima de hurto y un líder social estrelló al ladrón

El pasado lunes en la noche, el exconcejal Michel Maya fue víctima de dos ladrones en motocicleta que le quitaron el reloj, el celular y otros objetos de valor mientras esperaba, en su vehículo, que cambiara un semáforo en el barrio El Peñón.

Ray Charrupí, que estaba en la misma fila y observó el atraco sin saber que se trataba de Maya, decidió arremeter contra uno de los ladrones, quien le disparó en cuatro ocasiones y logró escapar con su compañero. Por fortuna no hubo heridos, pues el carro de Charrupí era blindado.

"A las 7:50 de la noche, en el oeste de Cali, en un sitio que está claramente reconocido como un sitio de hurto permanente en los últimos tiempos. (…) Dos personajes, en dos motos, uno armado… Me atracan, me quitan el reloj, el celular, me solicitan que apague el vehículo y en ese momento un ciudadano se toma el tiempo de cerrar al que me está robando", contó Maya en un video compartido en redes sociales.

"El ciudadano soy yo, estoy viendo un atraco… No sé a quién están robando, procedo a impactar al atracador que está en una moto. Cuando he impactado al atracador, siento cuatro impactos (disparos). Afortunadamente el vehículo mío es blindado. Luego estos delincuentes emprenden la huida, quería seguirlos chocando pero no podía por el trancón", continuó el relato Ray Charrupí.

Ambos líderes aseguraron que se encontraban en perfecto estado de salud y le hicieron un llamado a los caleños para que estuvieran unidos y fueran solidarios y estratégicos para hacerle frente a la creciente inseguridad que se registra en la capital vallecaucana.

"Mi mensaje es no dejarnos, ser solidarios y ser muy estratégicos. (…) A estos dos delincuentes es posible capturarlos por las cámaras (de seguridad), uno de ellos tiene que estar herido y tener una fractura en una de las piernas por el impacto de las camionetas y están las huellas en los vidrios de la ventana", puntualizaron Maya y Charrupí.

Los líderes vallecaucanos ya interpusieron las respectivas denuncias en la Fiscalía y en la Policía.