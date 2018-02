Fuerte enfrentamiento entre paramédico de ambulancia y conductor de jeep en Cali

Un video compartido en redes sociales ha hecho viral el enfrentamiento entre el paramédico de una ambulancia y el conductor de un jeep o 'guala' quienes, al parecer por el estrés que les generó el trancón y los insultos que se cruzaron mientras esperaban, se enfrentaron con arma blanca en plena vía.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Ciudad de Cali, en el oriente de la ciudad. El video permite apreciar que el conductor del jeep fue quien sacó primero su arma y arremetió contra el paramédico. Aunque las motos y los carros que presenciaban el hecho intentaron intimidarlos con los pitos, la riña continuó.

Segundos después, el paramédico ingresó a la ambulancia y sacó otra arma blanca que lucía como un destornillador, con la que atacó a su contrincante. Antes de esto, el hombre se había quitado la camiseta del uniforme de la empresa de ambulancias.

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, este enfrentamiento no se generó por la denominada 'guerra del centavo' ya que la ambulancia no estaba compitiendo con ninguna otra por atender un paciente y, además, en la zona no se registraron accidentes de tránsito.

"Lo que constatamos fue que al parecer había trancón y comenzaron a insultarse entre los carros, pareciera que producto de que uno de los vehículos no se movía, empieza a acalorarse la situación, se insultan y después se van a los puños hasta cruce de arma blanca y luego lesiones entre los carros", le dijo el secretario a El País.

Cuando parecía que la pelea había menguado, el paramédico tuvo un nuevo ataque de ira y esta vez dañó los vidrios del jeep, lo que hizo reaccionar de nuevo al conductor del vehículo. Las autoridades aseguraron que no hubo heridos ni lesionados en el hecho, y que tanto los dos hombres que protagonizaron la riña como la mujer que acompañaba al conductor de la guala recibieron comparendos.

Vea el video aquí