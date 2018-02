Por error, caleño resultó involucrado en el caso de las niñas del Inem en Medellín

La tranquilidad de un joven caleño se rompió la mañana del pasado jueves cuando prendió su celular y encontró un sinnúmero de mensajes de WhatsApp en los que recibía amenazas e intimidaciones por un caso de agresión del que ni siquiera tenía conocimiento.

Se trata del ataque del que fue víctima una adolescente en el colegio Inem, de Medellín, por parte de otras dos jovencitas. Sin embargo, a tantos kilómetros de distancia, el joven amenazado dice que todo se trata de una confusión.

Entre las miles de publicaciones y comentarios que han circulado en redes sociales sobre el caso, circula una que contiene un número de celular e insta a que los demás usuarios "lo llenen de spam" por tratarse del número de una de las agresoras. Ese, en realidad, es el teléfono equivocado.

“Desde las 7:00 a. m. que abro mi celular me aparecen muchos mensajes preguntando sobre un hecho del que no tengo conocimiento, que por qué lo hice, en fin. Hay personas que me mandan el pantallazo de una publicación de Facebook en el que aparece mi número y dicen que lo ‘llenen de spam’, la verdad no sé de qué me hablan”, le dijo a Noticias Caracol el afectado, un hombre de 27 años.

La víctima de esta confusión dice que las amenazas que ha recibido son muy contundentes y lo hacen temer por su integridad. El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía para que le brinden medidas de protección.