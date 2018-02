Conductor evadió operativo del Tránsito y agredió al guarda

Luego de que el pasado lunes se presentara un enfrentamiento a golpes entre agentes de tránsito y dueños de unas motocicletas que iban a ser inmovilizadas por invadir la vía pública en la Avenida Pasoancho con Carrera 80, otro acto de intolerancia contra funcionarios de la misma entidad se presentó este jueves en la mañana.

Según lo muestra un video captado por un ciudadano, un conductor se negó a participar en un operativo de Tránsito y emprendió la fuga sin importar que el guarda se encontrara prendido de su puerta abierta. No obstante, antes de que arrancara el vehículo se observan unos manotazos por parte del uniformado.

Reportero envía.

Al conductor del vehículo particular le iban a inmovilizar el vehículo por no portar documentos, empezó persecución de agentes hasta que el del vehículo particular estrelló dos Motociclistas y huyó. pic.twitter.com/a7qYFXWeq6

— CaliWeb (@CaliWebCo) 1 de febrero de 2018