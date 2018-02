Cinco eventos en Cali para gozar durante febrero

El segundo mes del año trae una variada programación cultural, académica y musical en la capital vallecaucana. Le compartimos cinco eventos en Cali que no podrán faltar en su agenda.

Kap Fest

La productora caleña Kromaphono celebrará su tercer aniversario con presentaciones musicales en vivo que se extenderán durante dos fines de semana a partir de hoy. En escena estarán artistas nacionales como Element Black, Edson Velandia y Astrolabio; internacionales como Dostrescinco; y locales como Maréh y Xavier Martinex. Estas presentaciones, que irán acompañadas por muestras de diseño, se llevarán a cabo los 2, 3, 9, 10 y 11 de febrero en Espacio 10-60 (Carrera 10 # 10-60). Cóver desde $20.000.

A ver aves

Como sucede desde hace tres años, Cali es la ciudad elegida para observar y hablar de las aves en la feria internacional Colombia BirdFair. Aunque la programación principal irá del 16 al 18 de febrero, actividades gratuitas como talleres, exposiciones, salidas de campo y conferencias en universidades estarán disponibles desde el 14 hasta el 23 de este mes. La agenda completa y toda la información se pueden consultar en colombiabirdfair.com.

“Me ericé”

Con una travesía anecdótica que mezcla la realidad y la ficción, Amparo Grisales hablará de política, de farándula, de televisión, de sexo, de relaciones de pareja y de otros chismes en su espectáculo ‘Me ericé’, que llega a Cali después de una exitosa temporada en Bogotá. La cita para ver a ‘La diva de Colombia’ es el próximo jueves 22 de febrero, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

Electrónica en The Opening

Los amantes de la música electrónica se reunirán el próximo 23 de febrero en The Opening, primer megaevento del año que tendrá como invitados a los Djs Marco Carola y Paco Osuna, embajadores del techno a nivel mundial. Junto a ellos estarán nuevos talentos como el alemán Shonky y el español Fer BR. El espectáculo es organizado por The Zoo, colectivo de promotores culturales de la música electrónica, y se realizará este viernes 23 de febrero en As de Occidente. Boletas en Tuzonaticket.

Comedia ‘Pa’ calzones y calzoncillos’

Porque el humor también es fundamental en la vida diaria, la compañía de teatro Artescénicas vuelve con su obra ‘Pa’ calzones y calzoncillos’ luego de haber estado de gira en Miami y Bogotá. Teatro, música, poesía y tango adornan esta puesta en escena que comprueba que desconocer las diferencias entre el hombre y la mujer puede desencadenar la tercera guerra mundial. Habrá funciones los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero en Casa Comedia (Carrera 23B # 4-31).