Ofrecen recompensa por información sobre el homicida de Temístocles Machado

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de $10 millones de pesos a quien provea información útil para capturar al homicida de Temístocles Machado, líder del paro cívico de Buenaventura que fue ultimado el pasado sábado 27 de enero cuando ingresaba al parqueadero en el que habitaba.

"Quiero rechazar enfáticamente lo que está sucediendo: las amenazas, todo lo que está pasando respecto a los líderes sociales, a los sindicalistas y a quienes están trabajando por la comunidad. (…) (Temístocles) fue un líder que estuvo muy pendiente en el paro cívico, estamos trabajando para que haya más protección para estas personas", dijo la mandataria.

Con el fin de analizar la situación que se ha venido presentando con los líderes sociales y sindicales del departamento, la gobernadora convocó un consejo de seguridad extraordinario durante la mañana de este lunes con todos los mandos militares y de la Policía.

"Vamos a dar una recompensa de $10 millones y necesitamos la colaboración de la comunidad para que nos den información con la Policía sobre quiénes fueron los responsables de este acto", añadió Toro.

Víctor Hugo Vidal, integrante del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, sentó su voz de rechazo en nombre de la organización por el homicidio de Machado y le pidió al Estado que cumpla con su misión de proteger a los colombianos.

"Queremos condenar la violencia en Buenaventura. Estamos diciéndole a Colombia y al mundo que no estamos de acuerdo con la violencia. En esta ocasión nos quitó la vida de un gran líder que peleó durante toda su vida por el derecho al territorio. (…) El Estado no está cumpliendo su misión de proteger a los colombianos, en particular el liderazgo de Buenaventura que se encuentra tremendamente amenazado", puntualizó Vidal.