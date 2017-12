El video de la madre de dos niños violados por un sacerdote antes de morir

La madre de dos niños violados por un sacerdote en Cali grabó, pocos días antes de su muerte, un video para que fuera visto por el arzobispo de la ciudad, Darío de Jesús Monsalve. La mujer falleció cuatro días después de grabar su mensaje.

Yaneth Villa Blandón, la madre de los dos niños, grabó el video en el que pide al arzobispo Monsalve que se retracte de asegurar que sus hijos fueron culpables de los abusos en su contra del padre William de Jesús Mazo. "en este momento me encuentro en enfermedad terminal, quiero pedirle que se retracte por todo lo que usted dijo ante los medios (…) Nosotros en ningún momento somos culpables de confiar en una persona y mire lo que hizo", dice en el video.

La mujer también le pidió al prelado que dejara de "perseguir" a las familias de los cuatro niños víctimas de abuso sexual, y se declaró "decepcionada" de la actitud del religioso. "Ustedes no supieron darle un buen manejo a esta situación y ahora mira como estamos. Yo a usted señor Darío de Jesús Monsalve, lo conocí, hablamos, creí que era diferente, pero me equivoqué. Entonces, yo quiero que ustedes dejen de estar persiguiéndonos, que ya no nos acusen con eso porque ustedes son los culpables de esta situación, son todos ustedes y nadie más”, dice la mujer.

El video de la mujer fue defundido por el abogado defensor de las víctimas, Élmer Montaña, luego de que no hubiera un pronunciamiento de monseñor Monsalve ni la Arquidiócesis de Cali.

Mazo fue condenado a 33 años de cárcel por el abuso de los menores de edad, pero el arzobispo de Cali aseguró que estos abusos se habían dado por "exceso de confianza y pasividad" de los padres de los abusados. Blandón buscaba con el video, que se puede ver a continuación, una rectificación del sacerdote Monsalve.