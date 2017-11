¡Qué peligro!, joven fue apuñalada en estación del MIO

Una mujer de 18 años contó los angustiantes momentos que vivió en la estación Siete de Agosto, mientras esperaba un bus del MIO y dos sujetos se le acercaron para robarle el celular. Uno de ellos le propinó dos heridas con arma blanca y, aunque la víctima cuenta que había mucha gente a su alrededor, no estaba ningún patrullero de la Policía.

En charla con Blu Radio, la joven contó cómo fueron los hechos: “Yo ingresé a la estación y en el último vagón habían dos sujetos parados, mi agresor y otro hombre, me hice en la mitad de los dos y en ese instante recibí una llamada, saqué el teléfono, contesté y cuando finalicé la llamada se me acercó el tipo y me arrebató el teléfono, yo comencé a gritar y él me propinó la primera puñalada en el pecho, yo trato de quitarme para que no me siga hiriendo, caí arrodillada y él me devolvió del pelo, yo trato de darle la espalda y ahí fue cuando me dio las siguientes heridas”.

Por fortuna, las heridas no comprometieron sus órganos y la joven está en recuperación. No obstante, usuarios aseguran que los robos en esa estación en el oriente de la ciudad son frecuentes sin importar el alto flujo de personas. “He visto que han robado a varias personas, realmente yo me confié porque la estación estaba muy llena de gente, cuando ya caí al suelo, se me acercó un muchacho y me devolvió el teléfono”, añadió la víctima.

En este video se puede ver cómo sucedieron los hechos. La comunidad le exige a las autoridades que refuercen la presencia policial en la zona.