El flamenco de María Pagés dará la bienvenida a la III Bienal de Danza de Cali

La voz de Carmen, la creación del escritor francés Prosper Mérimée y llevada a la ópera por Georges Bizet, será finalmente escuchada en Cali gracias a la compañía de flamenco María Pagés.

Yo, Carmen es la reivindicación de la mujer por medio de la danza y por medio de la fuerza que María Pagés, directora de la compañía y una de las exponentes más importantes de flamenco en el mundo, le imprime a cada una de sus presentaciones con la idea de enviar ese mensaje: las mujeres son los más valioso.

“Ese ‘yo’ que le puse a Carmen es un ‘yo’ colectivo, representa a todas las mujeres. Lo que verán en el escenario es más bien una reflexión a partir del archiconocido mito de la Carmen, con el que no estoy de acuerdo, porque en realidad lo que escribió Mérimée es sobre un ser condenado a morir, a no ser libre y no tener voz. Yo, Carmen, la creamos entre un hombre y una mujer, porque ambos creemos en esa reivindicación, ambos creemos en darle voz a la mujer real, a la que no está sometida con la estética, con la dictadura, que no le pone atención a las exigencias sociales, a las sabias de la familia, a las viejas, a las niñas que empiezan a vivir y eso es lo que creemos que debemos estar en Yo, Carmen”, comentó Pagés a PUBLIMETRO.

La compañía María Pagés tiene en sus manos la responsabilidad de inaugurar oficialmente la III versión de la Bienal Internacional de Danza de Cali esta noche a las 7:00 p.m. en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Pero antes de subir al escenario, Pagés tuvo la posibilidad de encontrarse con esos bailarines caleños y amantes del flamenco en una clase magistral que dictó el lunes en la mañana.

“Encontré mucha pasión, muchas ganas de bailar y veo que hay una necesidad de aprendizaje porque la gente quiere bailar y se imaginan bailando, eso me hace muy feliz”, aseguró la sevillana que se presenta por primera vez en la capital vallecaucana, pero que ha venido a Colombia por lo menos unas cuatro veces con su espectáculo.

Además de la noche de flamenco, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura se presentará el colombiano Yenzer Pinilla con su Hombre Búho. Eso será a las 5:00 p.m.

