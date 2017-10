Vehículo perdió el control, mató a una persona y atropelló a dos

Un muerto, dos heridos y cinco vehículos chocados fue el resultado de un accidente presentado en el barrio San Cayetano, sobre la Calle 5 a la altura de la Carrera 14, donde un vehículo particular al parecer se quedó sin frenos y perdió el control.

En la maniobra colisionó con un motociclista, arrastró dos motos que estaban estacionadas afuera de una licorera, impactó una bicicleta y chocó otro vehículo. Las autoridades aún no han podido establecer la identidad de la persona que perdió la vida en el percance, pero se sabe que era uno de los conductores de las motocicletas involucradas.

De acuerdo con Jhon Pantoja, vocero del Cuerpo de Bomberos de Cali, “Inicialmente reportaron un incendio vehicular, un vehículo que colisiona con otro con emanación de humo, cuando llegamos al sitio nos encontramos con el accidente de tránsito entre el vehículo, una moto y un ciclista”. Por su parte, el agente de tránsito Milton Rivera inidicó que se habían practicado pruebas de alcoholemia y el resultado había sido negativo.

No obstante, testigos del accidente han compartido sus versiones a través de redes sociales y aseguran un exceso de velocidad: "El del carro es un irresponsable que venía a más de 100 km/h, atropelló una moto y la arrastró más de cuadra y media, y por la misma velocidad a la que iba quedó en el andén llevándose por delante otras motos que estaban ahí parqueadas", dijo el usuario identificado como Cristian Fabián.

Otro usuario identificado como Grisales Salsarosa afirmó que "Fui testigo del aparatoso accidente. Venía en mi carro cuando el conductor del Clio me pasó a 100 km/h si no fue más. Yo lo vi mal parqueado unos 500 m antes de subir el puente que lleva a la Calle 5 y se me hizo raro verlo al lado izquierdo sin luces estacionarias. Más adelante me pasó por el lado a toda velocidad, en ese momento yo enviaba un audio a unos compañeros de un grupo y se logra oír mis gritos de sorpresa".