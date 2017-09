“Esto es lo más inhumano que he visto”: alcalde de Cali sobre cárcel de Villahermosa

Luego de una visita del alcalde Maurice Armitage al centro carcelario de Cali para ver las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los reclusos, el mandatario aseguró que intensificará su lucha por el mejoramiento del lugar debido a que lo aterra la situación.

“Esto es lo más inhumano que he visto. Nunca he visto una cosa más atroz que esta. Yo he estado secuestrado dos veces, pero esto es estar cien veces secuestrado. No puede ser que una persona tenga los derechos tan violados desde el punto de vista humano”, afirmó Armitage.

Actualmente, se estima que en este centro penitenciario de mediana seguridad hay cerca de 6000 presos, cuando su capacidad real es solo para 1600. En este sentido, viven casi cuatro veces más personas que las que caben en las celdas y en los patios para que puedan estar en condiciones dignas.

En el recorrido que hizo el alcalde también estuvieron el personero municipal, el secretario de Salud y el director del penal. Armitage se comprometió a presionar a las autoridades nacionales para concertar alguna solución radical al problema de hacinamiento.

“La solución a corto plazo la tenemos que hacer inmediata y es que, en la medida en que adecuen cárceles en otras ciudades, nos puedan dar la liberación de presos aquí para bajar el hacinamiento. Una solución dentro de esta misma instalación es hacer otro pabellón para mejorar la situación de esta gente. Yo creo que cualquier persona que venga aquí sale totalmente desquiciada”, añadió el mandatario.

Por su parte, el secretario de Salud, Alexánder Durán, comentó que se continúan haciendo jornadas de vacunación para prevenir la propagación de enfermedades como el dengue, chikunguña y zika. “En la medida en que nosotros evitemos que a los internos les den virus estamos protegiendo los alrededores de los barrios”, puntualizó Durán.