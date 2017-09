“Colombia no puede seguir viviendo de espaldas al Pacífico”: Claudia López, candidata presidencial

Luego de 11 días de oficializar su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Verde, la actual senadora Claudia López habló con Publimetro sobre cómo ve al Valle del Cauca en sus propuestas de gobierno y qué planes tiene para sacar adelante a una región en la que se ubica el puerto marítimo más importante de Colombia.

Según las encuestas, el Valle del Cauca es uno de los departamentos que más la apoya. ¿Cómo lo visualiza en sus propuestas?

Todo el futuro del mundo está sobre el Pacífico y Colombia no puede seguir viviendo de espaldas a esta región. Primero, tenemos que sacarla de las tasas más altas de analfabetismo, de embarazos adolescentes no deseados y de prevalencia de grupos armados ilegales, y ofrecer seguridad y justicia pública para que tenga futuro. Segundo, el Pacífico tiene tal vez las mayores oportunidades económicas de inserción de Colombia en la economía mundial, pero para eso tenemos que ir de la mano de los empresarios, bajar su carga tributaria y mejorar su infraestructura. Tercero, es necesario cambiar el pacto social que tenemos con las mujeres y los jóvenes de esta región.

¿Cuál sería ese nuevo ‘pacto social’?

Vamos a garantizar que todos los niños del Pacífico y del resto del país tengan un apoyo en primera infancia y luego, cuando estén en sexto de bachillerato y tengan 10 añitos, iniciaremos un nuevo proceso social. Nos comprometeremos con sus familias y el Estado a garantizarles sus seis años de bachillerato y dos de educación superior a cambio de tres cosas muy concretas: que no deserten ni de la vida ni de la escuela, que mantengan no solo su rendimiento escolar sino extracurricular en otras actividades, y que conozcan su cuerpo para reducir a cero los embarazos adolescentes no deseados.

¿Y qué pacto va a renovar con las mujeres de nuestra costa pacífica que han sido tan violentadas?

Con ellas y con las mujeres de toda Colombia nos vamos a centrar en su inserción laboral. Queremos mujeres autónomas, que no dependan ni del Estado ni del subsidio de un político. Para eso vamos a transformar todo el subsidio de Familias en Acción en subsidios a su empleabilidad y a su educación para que puedan ingresar al mercado laboral sin perder ese dinero y terminar su ciclo educativo. Nosotros como Estado pagamos la salud, de manera que al empleador le queda más fácil contratar mujeres valiosas de sectores populares porque solo van a pagar una parte del salario, pensiones y cesantías.

Buenaventura es el puerto más importante del país, pero al mismo tiempo es una de las ciudades más pobres y ha tenido mandatos muy corruptos…

Es cierto, pero la única manera de derrotar la corrupción es en las urnas. Yo les digo a todos los vallecaucanos y a la gente de Buenaventura que tenemos que salir de la quejadera y usar la herramienta más poderosa para combatir a los corruptos, que es el voto libre. En el Congreso acabamos de declarar a Buenaventura como Distrito Especial, lo que significa que va a tener más recursos, mejor infraestructura y mejor institucionalidad, pero hay que tener los ojos encima para que eso se pueda invertir de forma transparente.

En el departamento preocupan las altas cifras de deserción escolar, ¿cómo frenarlas?

Es un problema de todo el país. Hay 600.000 jóvenes al año que ni estudian ni trabajan. El drama de Colombia es que entre sexto y noveno grado perdemos a la mitad de los jóvenes que habían empezado en primero de primaria y son chicos que van a la informalidad, en el mejor de los casos, y a la delincuencia, en el peor. Por eso mi propuesta es concreta: no esperar a que tengan 16 años, que anden con hijos que no pueden criar y que no estén en el mercado laboral sino en la informalidad. A todos los jóvenes del Valle los vamos a coger en un contrato social a los 10 añitos, como ya dije. Queremos personas que estudien para que después puedan trabajar, no que se embaracen y después ni estudien ni trabajen. Para mí, todos los jóvenes de Colombia son pilos y merecen las mismas oportunidades.

Cali ha sido el punto de llegada de muchos desplazados del Pacífico, ¿qué garantías se les pueden dar a estas personas?

La primera garantía para que no hubiera desplazados era parar la balacera. Mientras a la gente la sigan levantando a plomo en las zonas más rurales, va a seguir llegando desplazada a las ciudades. Por eso lo primero era parar la guerra para frenar el desplazamiento y por fortuna lo estamos logrando. No tener conflicto armado es una bendición, pero no es suficiente: ahora tenemos que derrotar la corrupción, que es el gran cuello de botella para que los recursos que ya pagamos por impuestos se traduzcan en bienestar para los colombianos.

¿Qué mensaje les manda a los vallecaucanos que tanto la han apoyado?

Que vamos para adelante, hay que salir de la quejadera y pasar a la acción. El año entrante, el 10 de marzo, vamos a votar los siete mandatos de la consulta anticorrupción para bajar a la mitad el salario de los congresistas, quitar la ‘mermelada’, eliminar la ‘contratitis’, no ‘atornillar’ a la gente en el poder y abolir el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Vamos a decirle a toda la clase política que la vamos a domesticar y que queremos que nos gobierne con transparencia. Y en mayo, con nuestra Coalición Ciudadana por Colombia, uniendo esfuerzos con Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y otros colombianos maravillosos vamos a ganar la presidencia para quitársela al clientelismo y a la corrupción.