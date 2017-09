¡Cuidado con los 'estuches acuario'!, esto le pasó a una caleña

La moda de los 'estuches acuario' para celulares ya está teniendo sus primeras críticas. Se trata de un novedoso artefacto plástico lleno de líquido o de gel en los que flotan figuras de diferentes tipos. Sin embargo, parece que dichos componentes resultan nocivos para la piel.

A través de su cuenta de Facebook, la caleña Daniella Muñoz contó lo que le pasó cuando su 'estuche acuario' tuvo una fisura tras una caída:

"Quiero poner alerta a todos mis contactos, especialmente a los que tienen niños. Hace poco me compré un estuche acuario para mi celular. Resulta que el celular se me cayó y, al parecer, este estuche se fisuró. Sin darme cuenta, lo recogí y lo guardé en mi cuerpo. Al ratito me epezó a arder y yo simplemente lo cambié de lugar. Al llegar a casa no aguantaba el ardor y descubrí las que este líquido, que creemos es agüita, me produjo. Tengo un bebé en casa que siempre juega con el celular. Gracias a Dios no fue a él a quien le ocurrió. Por eso quiero alertar a todos de lo peligrosos que son estos estuches."

La mujer compartió algunas fotografías de las lesiones que le quedaron luego de que el líquido del estuche tocara su cuerpo. ¡Tenga mucho cuidado!