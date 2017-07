¡El hijo de Valentina Lizcano se roba el show!, véalo bailando danza árabe

En su cuenta de Instagram, la actriz caleña Valentina Lizcano publicó dos videos que han derretido a sus seguidores: en ellos aparece su pequeño hijo Salvador, luciendo un cinturón de monedas e imitando los movimientos que hacen todas las asistentes a una clase de danza árabe en la que está su mamá.

Uno de los movimientos más difíciles, según Valentina, es doblar las rodillas e inclinarse hacia atrás. Ella asegura no haberlo logrado la primera vez, pero para Salvador no hubo ningún problema y lo consiguió tras el primer intento. “(…) ver a Salvador hoy entregado en esta posición me hizo recordar que ya nacemos con todo en nuestro interior, lo importarte es no olvidarlo”, escribió en la publicación.

Los videos ya acumulan cerca de 800 000 reproducciones. El pasado fin de semana, Salvador ya se había robado el show en Instagram con un video en el que aparecía tocando la guitarra y cantando junto a su mamá.