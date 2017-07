400 taxistas serán expertos en cultura ciudadana y turismo

De ahora en adelante, cada vez que un turista se monte al taxi de doña Teresa Machado y le pida que lo lleve al Bulevar del río, por ejemplo, ella no solo le prestará el servicio sino que podrá contarle que este paseo se inauguró en el año 2013, que es un sitio perfecto para caminar o montar bicicleta porque no pasan vehículos, que en él hay siete gatas esculpidas por distintos artistas del mundo, que allí podrá encontrar el busto de un líder haitiano que representa la inclusión que se vive en Cali y que otro de los grandes atractivos del lugar es una iglesia de estilo gótico construida hace casi 80 años.

Al igual que doña Teresa, 400 taxistas cuentan ahora con estos conocimientos sobre turismo gracias al programa Taxista Pro, una iniciativa de la Sociedad de Mejoras Públicas, la Secretaría de Movilidad, el Sena y una empresa privada que pretende formar a los taxistas en temas como historia de Cali, cultura ciudadana, normas de tránsito, ética, atención al cliente y mecánica básica para que puedan ofrecer un mejor servicio a propios y visitantes.

“Este curso me gustó muchísimo. Me gustó que nos enseñaran que hay que estar en todo momento bien presentado y con el carro bien limpio porque eso le da confianza y seguridad al cliente. Como taxistas siempre tenemos que dar lo mejor a los demás. Llevo 24 años manejando taxi y vivo enamorada de mi trabajo”, dijo Teresa.

Durante cerca de tres meses, los taxistas asistieron una vez por semana a las capacitaciones, que se organizaron estratégicamente para que coincidieran con los días de Pico y Placa y que no tuvieron ningún costo para ellos. El grado se realizará el próximo 15 de agosto en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura donde, acompañados de sus familiares, los taxistas recibirán la distinción que los hace diferentes y expertos en temas de ciudad.

La formación de los conductores inició en el 2014 con un proyecto que se llamó ‘Taxista anfitrión de Cali’, en el que se capacitaron 500 personas. Sin embargo, durante los dos años siguientes tuvo que suspenderse y regresó en el 2017 con el objetivo de formar a 800 taxistas durante los dos semestres del año. En este momento, las inscripciones están abiertas en la Sociedad de Mejoras Públicas para quienes quieran ser parte de esta segunda cohorte y certificarse como Taxista Pro.

“Los taxistas son los embajadores de Cali, los que tienen el primer contacto con el turista. Queremos darles más herramientas para que tengan una mejor narrativa de la ciudad, para que se sientan orgullosos de vivir aquí y que cuando alguien se suba a sus taxis haya una experiencia diferente. Entre todos aportamos un granito de arena para tener una Santiago de Cali próspera, amable, competitiva y en armonía con la naturaleza”, expresó Andrea Arango, directora administrativa de la Sociedad de Mejoras Públicas.

Una vez graduada esta primera promoción, añadió la funcionaria, la idea es establecer nuevas alianzas con el Sena para que los Taxista Pro puedan aprender inglés y capacitarse en otras áreas como primeros auxilios, pues muchas veces deben transportar personas que necesitan atención inmediata por su estado de salud y ellos no saben cómo reaccionar.

En Cali hay más de 14 000 taxis inscritos, lo que sugiere una cifra cercana a los 25 000 taxistas. Hasta ahora se han capacitado 900.

Durante la semana pasada, los futuros graduandos tuvieron una actividad final que consistió en un recorrido por la ciudad en un bus turístico de dos pisos. Allí visitaron sitios emblemáticos como la estatua de Sebastián de Belalcázar, la Plazoleta Jairo Varela y Museo La Tertulia, y además aprendieron datos curiosos de la ciudad que podrán compartir de ahora en adelante con sus pasajeros.

“Uno se limita a veces a recoger al usuario y a llevarlo hasta su destino, pero no interactúa con la ciudad, no entra a los sitios turísticos, no conoce los museos. En todos los cursos se aprende algo diferente y este me pareció muy bueno. Invito a todos los compañeros a que participen. En esta profesión uno tiene que prepararse y tener conocimiento de la ciudad para poder superar todo”, añadió Ildefonso Barajas, conductor de taxi.

Don Ildefonso, sin embargo, ya viene ocupándose desde hace cuatro años por mejorar su servicio de transporte y por eso es conocido como el ‘taxista 5 stars’: a sus pasajeros les ofrece internet gratis, minutos a celular sin costo, traducción simultánea a más de 100 idiomas con una aplicación, datáfono para pagos con tarjeta, carga de teléfonos, recargas, revistas, aire acondicionado, factura si la necesitan y descuento del 10% para carreras superiores a $15 000. “También les tengo su artista favorito con su canción favorita. No sé cuál es, pero llevo millones de canciones de todos los géneros y épocas”, explicó.

El programa Taxista Pro busca dignificar el oficio de los taxistas y lograr que los pasajeros recuperen la confianza en este servicio de transporte. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo hasta la próxima semana en la Carrera 4 # 6 – 76, sin importar si son dueños del vehículo o trabajan como conductores. Las clases se toman una vez por semana y se puede escoger el horario de la mañana o el de la tarde.

“La idea es que con esta formación también podamos combatir el transporte informal. No es nuestro foco principal porque todas las instituciones tenemos unos objetivos más pedagógicos, pero sí creemos que todas las instancias de transporte deberían esforzarse por prestar el mejor servicio posible y entiender que su labor en la ciudad es fundamental”, puntualizó la directora administrativa de la Sociedad de Mejoras Públicas.

Ante la nueva propuesta de Bogotá sobre eliminar los taxímetros, el Secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, no descarta la posibilidad de que en Cali se pueda implementar la misma medida.