¡Atento!, esta semana inician las multas si incumple el nuevo pico y placa

A partir de este lunes 10 de julio, los vehículos particulares que circulen en horarios no permitidos de acuerdo al pico y placa serán multados por los agentes de tránsito, pues ya se acabó la semana de comparendos pedagógicos.

De acuerdo con el Secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, la ampliación de la medida a ocho horas diarias se dio para fortalecer la estrategia que se había implementado en el primer semestre del 2017, que consistía en que el pico y placa no empezara a las 7:00 a.m. sino una hora antes. El horario actual es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

“El problema de la movilidad lo causamos todos los que usamos vehículo particular. Muchas veces creemos que la congestión la causa el otro… la congestión la causamos todos y es el resultado de la suma de muchas personas usando el vehículo al mismo tiempo. Con el pico y placa lo que le pedimos a los ciudadanos es que aporten algo a la solución del problema un día a la semana para que los otros días pueda tener una buena movilidad”, dijo el funcionario.

Orobio agregó que en la primera semana con el nuevo horario se vieron buenos resultados, aunque es muy pronto para definir si la medida es suficiente o no: “No hemos planteado aumentar el número de días. Si todos nos ponemos la mano en el corazón y guardamos el carro un día a la semana, la movilidad va a ser mejor, pero si los ciudadanos no tienen un buen comportamiento, las restricciones pueden aumentar”.

Los vehículos que sean descubiertos en un horario no permitido tendrán una multa de hasta $360.000

La opción para los que necesiten sacar su carro todos los días y no puedan ceñirse al pico y placa es pagar la tasa por congestión, un permiso para circular libremente que cuesta cerca de $2.500.000 por año. Con este dinero recaudado, que hasta el momento alcanza los $1700 millones, se pretende invertir en el mejoramiento del transporte masivo MIO.