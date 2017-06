Lo invitamos a un pícnic para toda la familia, ¡incluidas las mascotas!

Si aún no tiene planes para los próximos 14, 15 o 16 de julio, le proponemos uno que le podrá interesar: se trata del Gofest, un pícnic en el Parque San Joaquín del barrio El Ingenio en el que podrá disfrutar de una gran oferta gastronómica, cultural, artesanal y zonas específicas dedicadas a los niños y a las mascotas.

El ingreso será gratuito y habrá actividad el viernes entre las 3:00 p.m. y las 10:00 p.m., el sábado entre las 10:00 a.m. y las 12:00 a.m. y el domingo entre las 10:00 a.m. y las 8:00 a.m. Con el Gofest se pretende lograr un encuentro entre amigos, seres queridos y compañeros, además de reunir e impulsar el trabajo de artesanos y emprendedores.

“Tendremos un spa dentro de la zona pícnic, un espacio exclusivo para la diversión de los niños y otro para las mascotas, pues sabemos que ahora muchas familias quieren pasear con ellas. Allí habrá entrenadores, juegos, venta de alimento, entre otros atractivos”, comentó Marie Daccach, organizadora del evento.

Los empresarios o emprendedores que deseen participar con su marca, aún están a tiempo de hacerlo.