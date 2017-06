Este sábado, disfrute las actividades gratuitas en el Centro Histórico de Cali

Exposiciones de arte, talleres, recorridos guiados, conversatorios y una presentación musical hacen parte de las actividades que se vivirán este fin de semana durante el ‘Sábado del Centro Histórico‘, un programa de la Secretaría de Cultura de Cali, el Centro Cultural Banco de la República y la Sociedad de Mejoras Públicas con el que se pretende el fortalecimiento y la recuperación de esta zona de la ciudad.

Los eventos se realizarán en distintos escenarios como el Centro Cultural de Cali (Cra. 5 #6 – 05), el Centro de Memoria Cultural (Cra. 4 #6 – 56), el Banco de la República (Cra. 7 #4 – 69) y el Teatro Municipal Enrique Buenaventura (Cra. 5 #6 – 64), todos de participación gratuita para niños y adultos.

Se une también la celebración de los ahijados, con sus tradicionales macetas que llenan de dulce y color cada mes de junio, y la fiesta de adoración al sol Inti Raymi. En el Teatro Municipal estará la exposición colectiva ‘Artistas jóvenes y sus nuevas propuestas’, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. A las 10:00 a.m. iniciará el taller ‘Banderines para tu maceta’.

En el Banco de la República habrá recorridos guiados por el Museo del Oro Calima entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. A las 10:00 a.m. comenzarán los talleres ‘Dulce de alfeñique’ y ‘Taller de muñeca de la paz y tendedero’, dirigidos a toda la familia con materiales incluidos. A las 2:00 p.m. se realizará el conversatorio ‘El punto de las burbujas’, historias de vida por Julieth Paramo.

En el Centro de Memoria Cultural habrá exposiciones y talleres desde las 10:00 a.m., y una hora más tarde se realizará una ‘Komitiva Cultural’ que incluye cocina tradicional, aborrajados, empanadas, almuerzos y postres.

Por último, en el Centro Cultural de Cali habrá una programación más amplia que tendrá exposiciones artísticas durante todo el día y talleres de danza indígena (10:00 a.m.), de ringletes para las macetas (10:00 a.m.), de Aikido (11:00 a.m., incluye muestra), de tango para población invidente (2:00 p.m.) y de construcción de macetas (3:00 p.m.). El evento finalizará con un concierto de la Agrupación Tamborimba en la plazoleta, a las 5:00 p.m.