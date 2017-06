En este banco, sus aportes pueden salvar una vida

No se trata de un banco convencional en el que las transacciones se hacen con dinero. No le van a ofrecer tarjetas de crédito, ni préstamos para vivienda ni seguros de vida. No tendrá que pagar intereses ni hacer largas filas para que lo atiendan. Es un lugar muy especial cuyo objetivo es salvar vidas.

Se llama Banco de Sangre y pertenece a la Fundación Valle del Lili. Allí, además, existe el Club de Donantes de Plaquetas más grande del país, que cuenta con 400 miembros que de manera desinteresada y no remunerada permiten el autoabastecimiento y garantizan la calidad de dicho componente.

Con estos aportes se logra una mejor calidad de vida o incluso salvar a personas con enfermedades como cáncer, leucemia o trasplantes que impiden que la médula ósea produzca las plaquetas necesarias. “Se necesita que la gente tenga cultura de donación, hábitos saludables y done de manera frecuente y altruista sin esperar nada a cambio. Ha habido muchas enfermedades como Zika y Chicunguña y esto ha hecho que las personas se enfermen, lo que les impide donar sangre”, aseguró la doctora Carmenza Macía Mejía, jefe del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili y docente de la Universidad Icesi. Es por este motivo que se ha registrado una disminución del 20% de las donaciones este año a nivel nacional.

Y es que el procedimiento es muy fácil: la donación de plaquetas se puede realizar una vez al mes cumpliendo unos requisitos de salubridad sencillos y destinando cerca de dos horas a este procedimiento tan importante para la vida de tantos pacientes.

El pasado 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre, que busca crear conciencia sobre la función que todos podemos desempeñar salvando vidas y mejorando la salud de las personas.

Carolina González lo ha hecho durante 13 años y su historial de donación de plaquetas tiene 99 registros, pero ella cree que ha donado más veces. Lo hace, dice, porque está agradecida con la vida y la salud de la que goza ahora y porque esto la impulsa a ayudar a las personas que lo necesitan.

“Todos debemos informarnos y acercarnos al banco de sangre más cercano. Donar es muy sencillo, muy fácil y no cuesta nada. A veces esperamos hasta tener un familiar enfermo para hacerlo, pero no debería ser así. Podemos tener la iniciativa desde ya, porque muchas veces ayuda más una donación de sangre que hasta de dinero”, expresó Carolina.

La Organización Mundial de la Salud definió que el lema del 2017 es ‘Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo’.

Aunque ella no ha conocido directamente a las personas que se han beneficiado con sus plaquetas, le bastó con entrar a las salas en las que permanecen los niños con enfermedades terminales para darse cuenta de la necesidad de estos chiquitines y animarse a donar periódicamente.

Para promover la donación de sangre, la Fundación Valle del Lili tiene alianzas con universidades, empresas, iglesias y colegios.

Requisitos para convertirse en donador

Además de tener buena salud, haber ingerido alimentos previamente y presentar el documento de identidad, los donantes de sangre deben cumplir con estos requisitos: