Encarcelan a hombre que maltrató a su madre porque no le abrió la puerta

Cuando la policía llegó, Kevin Perlaza estaba lanzándole piedras a la vivienda de su mamá, a quien minutos antes había insultado y tratado de agredir. Los hechos sucedieron en el barrio El Trébol, en el Oriente de Cali.

Todo ocurrió porque ella se negaba a abrirle la puerta, pero había una gran razón: el joven había llegado oliendo a bóxer y a bazuco. Su mamá se asomó por la ventana y él le gritó “abrí la puerta, gran hp, que me voy a dormir… Pero abrí, si no me subo por el techo y te agarro a patadas”.

Ante estos insultos, la mujer llamó a la línea 123 y agentes de la Policía llegaron hasta el lugar para conducir a Kevin a la Unidad de Reacción Inmediata, URI. Luego de la detención, su progenitora Shirley Martínez lo denunció ante la Fiscalía por el maltrato que venía recibiendo desde hacía seis meses.

Kevin fue presentado ante el Juzgado 21 Penal Municipal con funciones de control de garantías, donde se legalizó su captura y se le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. Él no aceptó los cargos, pero permanecerá detenido en la Cárcel de Villahermosa.