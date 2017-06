Cali tendrá más zonas wifi gratis y formación en tecnologías para sus ciudadanos

Que los ciudadanos estén cada día más cerca de las Tic es una de las grandes apuestas del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Datic), que se creó con la reforma administrativa de Santiago de Cali. Para esto se han implementado distintas estrategias como el incremento de los puntos wifi gratis en la ciudad, así como el fortalecimiento de la oferta educativa para todos los caleños interesados en aprender desde cuestiones básicas como crear un correo electrónico hasta otras más complejas como hacer páginas web.

El economista Óscar Escobar es la cabeza de todos estos proyectos que ya están en marcha y de otros más ambiciosos que se tendrán para los próximos años, pues dicho departamento no presta solamente servicios a los ciudadanos sino que brinda un apoyo a todas las secretarías para que puedan mejorar e implementar nuevos sistemas.

Actualmente Cali tiene cinco zonas wifi gratuitas, ¿cómo es eso de que el 2017 va a terminar con 45?

Así es, ahora tenemos cinco que están desde los Juegos Mundiales y que se ubican en espacios públicos como la Plazoleta Jairo Varela y el Bulevar del Río, pero la meta es terminar este año con 45. Cuando hicimos el plan de desarrollo, la meta era hacer 20 más. Estuvimos muy interesados en alinearnos con Mintic y logramos obtener unos recursos para poder hacer otras 20, o sea 40 en total. El proyecto lo llevará a cabo Emcali, que fue la empresa que presentó la mejor propuesta. En las cinco zonas que ya estaban hechas, la idea es subir la calidad en cuanto a la conectividad, número de personas que pueden estar conectadas al tiempo y la señalética con el fin de que más ciudadanos se enteren de su existencia.

¿En qué consiste la oferta educativa que ofrecen relacionada con las Tic?

Como departamento tenemos 11 metas en el Plan de Desarrollo. Entre ellas, unas están relacionadas con lo que se denomina la estrategia de apropiación de las Tic. Por eso en este momento estamos ofreciendo cursos en ciudadanía digital, que son los más básicos para la gente que quiere tener un correo electrónico o redes sociales y no sabe cómo hacerlo, pero también tenemos otro curso que es llama ‘Soy internauta’. En este hay gente interesada en aprender a hacer páginas web y animaciones en 3d. Estos cursos los ofrecemos a través de la web y son gratuitos. Para las personas que por su nivel requieren más acompañamiento tenemos disponibles 36 centros de apropiación en la ciudad (puntos Vive Digital, Infocali, ViveLab, etc.). Ahí hay computadores, internet gratuito y asesoría personalizada, inclusive en algunos se ofrecen otros cursos en convenio con el Sena.

Pensaría uno que estos espacios los usan, sobre todo, niños y jóvenes…

Cuando me reuní con los gestores Tic en cada punto, que son las personas que atienen al público, les dije exactamente lo mismo: que me imaginaba que el público principal eran niños y jóvenes. Curiosamente descubrí que no, que a muchos de estos lugares va más que todo el adulto mayor que, por ejemplo, tiene un hijo en otro país y quiere comunicarse con él a través de internet. Nuestro público es muy heterogéneo y por eso la idea es ofrecer cosas que puedan servirles a todos.

Aparte de los cursos de formación a los ciudadanos, ¿en qué otros proyectos participa en Datic?

Nosotros tenemos una responsabilidad con todos los organismos de la administración. Desde un computador que se compre en estos lugares hasta un software que se vaya a implementar, tiene que pasar por nosotros. Por otra parte, hay proyectos de las secretarías que parecen muy internos, pero que terminan beneficiando a los ciudadanos. Estamos trabajando, por ejemplo, con la Secretaría de Paz en un proyecto muy interesante para el otro año que se llama ‘Observatorio de paz’. Ellos quieren empezar a medir cosas que para la gente signifiquen la paz en el territorio, entonces para eso hemos pensado en una plataforma digital, en una aplicación o en una página en la que se logre una interacción con la comunidad para medir distintas variables de percepción. A corto plazo, este año tenemos la elección de los jueces de paz y tenemos que hacer todo el sistema para poder contar los votos, es algo supremamente delicado. También tenemos la meta de fortalecer los trámites automatizados en línea con las tres entidades que más los requieren.

Con la posibilidad de hacer más trámites en línea se acabarán muchos dolores de cabeza para los caleños…

Claro, y nosotros debemos prestar asistencia desde el inicio del proceso porque uno no puede automatizar el caos, entonces primero hay que organizar internamente y revisar los requisitos de cada trámite. Esto beneficiará al ciudadano porque ya no tendrá que hacer filas. La idea también es crear una plataforma integradora para ‘poner a hablar’ todos esos sistemas de información que tiene la Alcaldía, sobre todo alrededor de la información al ciudadano, de tal forma que cuando este vaya a distintas secretarías no tenga que llevar los mismos papeles sino que todos sus datos se encuentren en línea

¿Cuál es el presupuesto de Datic para ejecutar todos los proyectos del 2017?

En este nuevo departamento confluyeron dos áreas: una que se llamaba Secretaría de Telemática, que estaba adscrita a la secretaría general, y otra que se denominaba Grupo de Sistemas de Hacienda. Al ‘heredar’ esos funcionarios y esas metas que estaban en el plan de desarrollo, heredamos también el presupuesto que se había dispuesto para este año. Tenemos alrededor de 10 mil millones de pesos para los procesos que tienen que ver con nuestra operación. Los sistemas y las Tic son una inversión importante que hay que hacer en el municipio, entonces ese dinero va a ser invertido en la gente, la infraestructura, las licencias de lo que tenemos y también tendrá un componente de proyectos en el que se invertirán alrededor de 4000 millones.

Los puntos de apropiación se encuentran en 20 de las bibliotecas públicas de la ciudad, en instituciones educativas y en los Centros de Administración Local Integrada (CALI). Ahí se brinda asesoría y están a disposición computadores e internet para todos los usuarios. Si quiere inscribirse en los cursos gratuitos, ingrese aquí.