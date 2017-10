Subaru XV 2018: la creadora de los crossover pequeños se renueva

Subaru fue la inventora de la gama de crossovers medianos, cuando decidió a finales de los años 1990 que su camioneta Legacy merecía subir unos cuantos centímetros y recibir refuerzos de suspensión. Así la convirtió en la Outback. Con el crecimiento de tamaño de esta camioneta, salió del esquema de crossovers medianos y creó la nueva Subaru XV 2018, la segunda generación del crossover pequeño por excelencia.

En esta gama, la XV está basada en el Impreza, pero debido a las fuertes capacidades de Subaru en sistemas como tracción a las cuatro ruedas y el motor de 4 cilindros opuestos y 2,0 litros de capacidad, puede decirse que es mucho más que una simple camioneta.

Es uno de los automóviles más poderosos en condiciones complejas, incluso sin necesidad de utilizar el control de tracción que tiene para evitar estos controles. Su hogar espiritual está en las trochas y los caminos destapados: allí es donde sus capacidades, sobre todo con una suspensión reforzada y un sistema de frenado muy eficiente, descollan.

Los 154 caballos de potencia y el torque de 196 Newton-metros son más que suficientes para superar estas condiciones de terrenos difíciles. Además, la caja CVT con levas en el timón que simulan siete posiciones de cambio permite bloquear la tracción para casos de ascensos en destapado, y el control de descenso automático favorece el control en las bajadas.

Esto no impide que sea un vehículo vivible en las autopistas y las calles. Sobre todo para absorber huecos, los mismos beneficios que tiene la nueva Subaru XV 2018 se hacen notorios, pero a altas velocidades el ruido en es alto. Además, en vías rápidas con curvas, la suspensión y el bajo centro de gravedad favorecen maniobras agresivas, que para el piloto pueden ser muy atractivas pero pondrían a buscar a los pasajeros un Mareol.

Accesorios para la vida dura

El interior no tiene materiales muy lujosos: las sillas son en sintético que simula cuero, y el interior tiene mucho plástico negro. Al no ser tan delicado, no hay aprehensión en entrar a su interior con zapatos embarrados: todos los materiales son resistentes, excepto tal vez la consola central. Las sillas tienen un respaldo lumbar importante, así como un acolchado cómodo.

En la consola, como cabe esperar, se encuentra una pantalla de 8 pulgadas con un sistema de navegación y entretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, tiene aire acondicionado, cámara de reversa, sensores de parqueo y asistentes de punto ciego, todo con el fin de que los ocupantes puedan disfrutar en su interior de las comodidades de un auto de lujo, por mucha trocha que esté afuera.

Es este el principal hecho que deja esta camioneta. La mayoría de crossovers de la gama venden la idea de aventura pero son muy delicadas, lujosas o sensibles para ser realmente vehículos que salgan de una vía bien pavimentada con tranquilidad. La nueva Subaru XV 2018 es un vehículo que puede meterse con tranquilidad a cualquier parte.

Ficha técnica

Modelo: Subaru XV 2018 Limited

Motor: 2,0 litros. 154 caballos de potencia

Transmisión: CVT con levas en el timón.

Tracción: A las cuatro ruedas con control automático

Precio: $102.900.000, empieza desde $88.900.000