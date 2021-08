El hombre es el principal sospechoso de la extraña muerte del menor. Arrestan al padrastro de Samuel David, el niño que murió por golpiza en Bogotá.

Joel Mora fue arrestado este virnees 20 de agosto por ser el principal sospechoso de la muerte del Samuel David, quien habría muerto por una fuerte golpiza que hizo que se le desprendieran los órganos.

Sin embargo, el joven ha insistido en que el no es culpable, y su novía, madre del menor, también lo ha defendido y ha pedido que a ella tampoco la juzguen, pues dice que tampoco es la responsable de la muerte de su hijo.

En entrevista con Noticias Caracol, Mora contó detalles de cómo, según él, ocurrieron los hechos, y dice que “no es culpable”.

“A las cinco de la mañana el niño no respondía para nada, no se movía, no respiraba, no reaccionaba, lo primero que hice fue llamar al 123, me pidieron hacerle reanimación (…) me indican hacerle compresiones en el pecho, darle respiración boca a boca mientras llegaba la ambulancia”.

Mora indicó que ese proceso lo hizo “unas 100 veces” pero que Samuel nunca respondió.

Según el joven, los paramédicos llegaron a los 20 minutos y se llevaron al bebé en la ambulancia para el hospital. Dice que el pequeño llegó muerto y que “hasta el momento no me han dado el dictamen porque no soy el padre biológico”.

Sin embargo, en los últimos días también se conoció que hace un par de meses, antes de su muerte, el 15 de mayo, Samuel David fue llevado al centro asistencial por una fractura en un brazo, lesión que se había producido unas 48 horas antes de su traslado.

Este hecho llamó la atención de los peritos que adelantan la investigación sobre la extraña muerte de Samuel David, quien en diciembre cumpliría dos años.

Samuel David murió en los primeros días de julio tras ser llevado al hospital de Kennedy, donde, según los informes médicos, presentaba lesiones en cara, tórax, región lumbar, glúteos y mandíbula.