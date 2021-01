Con imágenes buscan identificar al responsable. Llamas consumieron en su totalidad a famosa casa usada como la Iglesia de Satanás.

Las autoridades de Nueva York (EE.UU.) informaron sobre el feroz incendio que consumió a la casa conocida como la 'Casa del Inframundo', la cual era usada como la Iglesia de Satanás.

Según los primeros reportes entregados, el pasado 15 de enero del presente año, un hombre de identidad desconocida se acercó a la vivienda, roció combustible y prendió fuego al lugar.

Todo quedó captado en las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, por lo que las imágenes están siendo usadas para identificar al responsable.

Informan que la casa fue construida en 1900 y actualmente era usada como una iglesia dedicada a dar culto a Satanás.

Peter H. Gilmore, sacerdote de la iglesia relató a medios locales lo difícil que sería poder reconstruir el lugar por la arquitectura que tenía.

A Requiem for the House of Netherworld https://t.co/RCXJQ3Wxys

— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) January 15, 2021