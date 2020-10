Se trata de Felipe Murillo, de 33 años, que está vivo de milagro para contar esta historia. A hombre le disparaon en la cara para robarle su camioneta, de milagro está vivo. A hombre le dispararon en la cara para robarle su camioneta, de milagro está vivo.

Noticias Caracol contó que el joven conducía su camioneta a la altura de la Calle 80 con Avenida Boyacá, en Bogotá, cuando decidió detenerse para contestar un mensaje en su celular.

En ese momento delincuentes lo abordaron y terminaron disparándole en la cara durante un intento de robo de su vehículo.

A pesar de que Murillo no puso resistencia durante el atraco, los ladrones no dudaron en activar el arma de fuego con la que le estaban apuntando en el rostro.

A hombre le dispararon en la cara para robarle su camioneta, de milagro está vivo

“La persona de la derecha me solicita que me baje de la camioneta y el que está a mi izquierda cuando yo levantó las manos, corro mi cuerpo hacia atrás y me dispara. Me proporciona una herida en la cara, en la parte de la frente. El disparo me atraviesa la nariz, sale de mi rostro y se aloja en la siguiente puerta", contó la víctima al citado medio.

Vigilantes de la zona corrieron a socorrerlo, lo recogieron en una ambulancia, y en la clínica los médicos le salvaron la vida.

Los médicos le dijeron que es increíble que esté vivo pues el calibre y la trayectoria que tomó la bala eran para haberle causado la muerte.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.