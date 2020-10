(VIDEO) Abuela rapera se vuelve viral por talentosa presentación en TransMilenio

Abuela rapera en TransMilenio.

Por redes sociales circula una grabación de la talentosa mujer de la tercera edad. Aunque no se sabe mucho de ella, algunos aseguran que se trata de una ciudadana venezolana que, como muchos otros, llegó a Bogotá para ganarse la vida.

"Necesito una ayuda pa' quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera", expresan sus rimas al inicio de la presentación que la volvió una estrella anónima en internet.

En su canción, la abuela se presenta como "Cindy, sin dientes, la que alegra el ambiente".

La grabación que la volvió famosa en internet dura menos de 2:00 minutos, pero en cada segundo deja ver su enorme talento. "Mi país lleno de sorpresas, y creatividad", "¿Dónde la contacto para darle todo mi dinero?", "Qué buena onda, se ve que lo disfruta", "este rap sí me gusta", expresan algunos de los comentarios en redes sobre la aclamada presentación de la mujer.

Video

Abuela rapera en TransMilenio

No se bien como sentirme de la abuela rapera.. pero si yo la vi, ustedes también. Eso si. Mi reino por su flow y talento. pic.twitter.com/Q5k9uALJav — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) October 15, 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News