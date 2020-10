Hay 7.613 cupos para adultos en colegios públicos de Bogotá

Cupos para adultos en colegios públicos de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Educación anunció los cupos disponibles para la educación de adultos y jóvenes en extraedad.

De esta manera, el Distrito invita a que las personas que han abandonado sus estudios por diferentes razones en el transcurso de su vida a que no se desanimen y vean la oportunidad de poder estudiar, el proceso para obtener un cupo para el 2021 ya inició y hay plazo hasta el 30 de octubre.

🧑‍🦰👨‍🦰 ¿Eres adulto y todavía no has terminado tu bachillerato? ¡[email protected]! La temporada de #Matrículas2021 no solo es para niños, niñas y jóvenes. Los mayores también tienen su espacio. ¡#AquíHayCupoPara todas y todos! pic.twitter.com/NNfJOkSaG9

— IDU Bogotá (@idubogota) October 2, 2020