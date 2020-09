En horas de la madrugada de este viernes se entregó Juan Camilo Lloreda, el policía que usó la pistola taser contra Javier Ordóñez y a quien las autoridades señalan de ser uno de los responsables del asesinato. Se entregó el segundo patrullero involucrado en la muerte de Javier Ordóñez.

Según Noticias Caracol, antes de su entrega, las autoridades establecieron que estuvo en su casa, en un barrio de Engativá, junto a su esposa, pero al enterarse de la orden de captura emitida en su contra, Lloreda se refugió en la vivienda de unos familiares que también residen en ese sector.

Hombres del GOES, la Sipol y la Sijín llegaron hacia las 9:30 de la noche del jueves a dicho inmueble para detenerlo, pero no pudieron ingresar porque no tenían orden de allanamiento. Tuvieron que esperar hasta las tres de la madrugada hasta que el expolicía se entregó voluntariamente.

Juan Camilo Lloreda será presentado ante un juez de control de garantías junto a su compañero Harvy Damián Rodríguez, capturado en la tarde del jueves, para que respondan por los delitos de homicidio y tortura agravados.

Sin embargo, Jesús Giraldo, abogado Lloreda reveló en Mañanas BLU que su cliente no aceptará cargos ante la justicia, almenos por el momento.

“Aquí solamente hay unos videos y hemos escuchado una parte no más. Hipótesis, no más”, agregó.

De acuerdo con el jurista, su cliente “estaba muy afectado” y recibió apoyo psicológico.

Javier Ordóñez falleció la semana pasada tras recibir varios golpes y choques eléctricos una pistola taser en un procedimiento de la Policía, en el cual participaron los dos uniformados.

Cinco uniformados más son investigados por este caso.

