(VIDEO) "Mi hijo me espera en casa": mujer reclama a ladrón que la amenazó con un cuchillo en Bogotá

#BOGOTÁ. "Mi hijo me espera en mi casa y usted me tira con un cuchillo": reclamó de una mujer a un ladrón que intentó hurtarle la bicicleta en el barrio Panamericano. El delincuente fue detenido por la comunidad que le propinó una leve #PALOTERAPIA hasta la llegada de la Policía.