Luego de encontrar una ventana abierta, ladrones hicieron escalera humana y se robaron un TV

El hecho se presentó en el barrio La Estancia, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. Robos en Bogotá.

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que tres delincuentes merodean en una cuadra del sector.

Los sujetos aprovechan la noche para pasearse con tranquilidad. En las imágenes se evidencia cómo escogen cuidadosamente la vivienda que van a robar.

No obstante, su primer intento sale mal, pues luego de hacer escalera humana, el delincuente que está en la cima no puede abrir la ventana. Pero esto no los detiene.

Más adelante ubican otra vivienda, y luego de entrar por la ventana del segundo piso, los delincuentes se roban un televisor de 49 pulgadas y otras pertenencias. En ese momento aparece un taxi, en el que guardan lo hurtado y escapan.

Robos en Bogotá

Los habitantes del sector exigen más apoyo de las autoridades para que este tipo de hechos nos se sigan presentando.

Noticias Caracol difundió las imágenes. AQUÍ encuentra el video.

