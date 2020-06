Indignación por hombre que le escupió en la cara a vendedora en Bogotá.

Los hechos se presentaron en el sector de Colina Campestre, en la localidad de Suba.

De acuerdo con la denuncia, el cliente de un local comercial de electrodomésticos, que aún no se ha logrado identificar, escupió y agredió verbalmente a una de las empleadas.

"Me escupió en la cara y me echó saliva en los ojos", reseñó la afectada a Valaguela.com.

Según contó, el hombre ingresó al local, portando el tapabocas indebidamente, y tras reclamar por una garantía cometió el reprochable acto. La afectada se encuentra muy preocupada, pues desconoce el estado de salud del sujeto. Teme que tenga coronavirus.

"No conocemos el estado de salud de esa persona. Si entra a un establecimiento sin tapabocas seguramente no se cuida y eso nos genera incertidumbre", manifestó un familiar de la víctima al mismo portal.

Por lo pronto, el hecho es materia de investigación. Un video de seguridad es clave para dar con el paradero del agresor.

