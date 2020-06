Operativo policial sorprende a 60 personas en moteles de reconocido sector de rumba en Bogotá

La consigna es una sola: quédate en casa. Es la manera más eficaz para detener la propagación del coronavirus. Sin embargo, tras tres meses de confinamiento, la gente no aguanta más y cada vez más sale a la calle de manera masiva. No todos salen a 'buscarse la papita', situación que los gobiernos nacional y locales no han podido resolver. Algunos otros salen por irresponsables en busca de rumbeaderos.

Operativo policial sorprende a 60 personas en moteles de reconocido sector de rumba

Así fue como la Policía Metropolitana sorprendió a 60 personas en un operativo desplegado en la zona festiva de la Avenida 1ro de Mayo. Uno de los mayores lugares de rumba en Bogotá encontró a parejas que fueron a estos lugares para tener relaciones sexuales, violando el aislamiento obligatorio. Los sancionados afrontan castigos desde un millón de pesos e incluso en algunos, procesos penales.

En los lugares fue hallado trago que, según una investigación, es adquirido en sectores clandestinos del sector de Kennedy. Así lo evidenció el comandante de policía de esa localidad, William Arias. La autoridad dice que en lo que va de la cuarentena han clausurado 250 locales que expenden licor de manera ilegal en estos lugares.

Kennedy es la localidad con más casos de coronavirus en Bogotá, lo que generó la clausura total por parte de la Alcaldía.

