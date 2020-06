Comerciantes se mostraron inconformes por el cierre de bodegas para tomar medidas contra el coronavirus. Caos y protestas en Corabastos por cierre de bodegas.

En la plaza de mercado mayorista de Bogotá, Corabastos, se han reportado varios casos de positivos para la COVID-19. Hasta el momento se registran 3 fallecidos por coronavirus.

Por este motivo se han empezado a implementar diferentes medidas con el fin de mitigar la propagación del virus.

Desde pico y cédula, acceso por una sola entrada y hasta pico y zorra, han sido algunas de las medidas que han sido implementadas.

Pero desde la media noche de este jueves reportan caos y protestas en el lugar. ¿La razón? El cierre de algunas bodegas ha generado inconformidad en muchos trabajadores.

Los protestantes argumentan que no es justo que algunos trabajen y otros no. Piden que los dejen trabajar a todos o si no que cierren por completo el lugar.

Recordemos que actualmente funcionan el 35% de la central de abastos.

Reportan que desde las 3:00 a.m. fue cerrado el acceso para los vehículos que traen mercancía y compradores.

Las cámaras de Noticias Caracol reportaron la grave situación que se vivió en la madrugada.

Caos, gritos y aglomeraron de personas fue protagonista en medio de los desmanes.

Caos en Corabastos: con protestas y bodegas cerradas amaneció la central por las medidas que han tomado contra el #COVID_19 https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/elDhOcNkf7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 4, 2020

