Esta semana se empezaron a imponer comparendos sancionatorios en Bogotá con las 72 'cámaras salvavidas', ubicadas en 92 puntos de la ciudad. ¿Dónde están ubicadas las cámaras de fotomultas en Bogotá?

"El principal objetivo del Distrito con las Cámaras Salvavidas es generar un buen comportamiento de los ciudadanos y que no tengan que ser multados, que acaten las normas de tránsito, adopten conductas de seguridad vial y entre todos salvar vidas en el tránsito", expresó el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Las cámaras captan la placa de los vehículos, detectando infracciones como: exceder la velocidad máxima permitido, no reducir la velocidad en zonas escolares, no detenerse ante la luz roja del semáfo, circular durante la medida de restricción de Pico y Placa, conducir sin portar el SOAT vigente y no realizar la revisión técnico-mecánica en los plazos establecidos en la ley.

¿Dónde están ubicadas las cámaras de fotomultas en Bogotá?

La capital cuenta con 72 'cámaras salvavidas', y 92 puntos con infraestructura autorizados por el Ministerio de Transporte, ubicadas en zonas de alta siniestralidad de la ciudad con el objetivo de reducir el número de víctimas, fatales y lesionadas.

Autonorte con calle 183 (N/S), carrera Séptima con calle 94 (NS), Av. Boyacá con Av. Americas (N/S) y Av. Boyacá con Autopista Sur (S/N), son algunos de los puntos. El mapa completo de estas ubicaciones lo puede consultar en el siguiente link: https://www.camarassalvavidasbogota.com/ubicacion-de-las-camaras/

Mira este video y conoce alguno mitos y realidades de las #CámarasSalvavidas, estas llegaron a Bogotá para protegerte, darle mayor seguridad a las vías y para salvar vidas. 📲 https://t.co/Km5mtRoQ0J#LaNuevaMovilidad pic.twitter.com/DuEhLRRyET — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 25, 2020

