(VIDEO) Cacerolazos en Bogotá terminaron en disturbios

Los capitalinos salieron a protestar la noche de este martes. Cacerolazos en Bogotá terminaron en disturbios.

Las manifestaciones se realizaron en distintos puntos de la ciudad, como Bosa y Ciudad Bolívar.

"Tenemos hambre", repetían los habitantes de Bosa, exponiendo que aún no han recibido ayudas para la cuarentena.

De otro modo, la situación se tonó tensa en la localidad de Ciudad Bolívar, donde los habitante denunciaron graves abusos de la policía.

"Estábamos haciendo un cacerolazo pacíficamente, ya que las familias ya no tienen mercado y no hemos recibido ninguna ayuda. En esas llegó la Policía, abusando de su poder, tirando piedras, dañaron el vidrio de mi casa, y empezaron a disparar. Les grité que no lo hicieran, porque en la casa hay niños y personas mayores de edad", expresa una habitante del sector de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.

La mujer añadió que con los minutos llegaron más uniformados que siguieron disparando contra la comunidad.

En otra grabación, se evidencia los choques entre la Policía y la conunidad.

Habitantes denuncian REPRESIÓN y AGRESIONES de la Policía, en el barrio arborizadora alta en Ciudad Bolivar, pues estaban en Cacerolazo reclamando al Distrito alimentos para la comunidad por #COVIDー19, cuando la Policía arremetió contra la comunidad.

Al momento no se conoce la versión de la Policía.