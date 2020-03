El hombre asegura que fueron policías quienes lo robaron. Lo interceptaton cuando estaba llegando a su casa y se lo llevaron. Supuesta patrulla de policía golpeó a comerciante y le robó 160 millones de pesos.

El hecho ocurrió en el barrio Hayuelos, en Bogotá, en la noche de este jueves.

La noticia la dio a conocer el Ojo de la noche, de Noticias Caracol.

El comerciante denunció que los uniformados lo golpearon, le quitaron el celular y hasta se metieron a su apartamento donde destruyeron lo que encontraron.

Según cuenta, estaba en su vehículo cuando una patrulla no interceptó y corroboró que tenía 160 millones de pesos.

Al darse cuenta de esto, los policías llamaron a otra patrulla en carro y lo subieron a la fuerza a ese vehículo, en el que se lo llevaron media hora lejos de su casa.

"Como a dos minutos de acá me bajaron del carro mío, me pegaron, me pasaron para otro carro con otros policías y como a media hora de acá me subieron a la patrulla y me tuvieron dando vueltas como dos horas. Me quitaron celular, cartera, todo”, cuenta Edison Umaña.

Durante este tiempo, el hombre afirma que tomaron las llaves de su apartamento, que estaban en su carro, y aprovecharon para ingresar y buscar qué más podían robarse, pues su casa quedó completamente revolcada.

Edison logró espapar en un momento de descuido de la supuesta patrulla en el que abrieon la puerta. Los golpeó y huyó.

Lastimado, llegó a la URI de Kennedy para poner la denuncia, pero le dijeron que no lo atenderían hasta las 8:00 a.m.

En este momento la investigación está a cargo del Gaula de la Policía, para establecer si los victimarios realmente pertenecen a la institución y aclarar los hechos.

