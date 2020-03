Delincuentes golpearon, amarraron y robaron a conductor de Beat en Bogotá.

Se trata de Jhon Gómez, quien fue atacado luego de aceptar una carrera en la aplicación de movilidad.

Según cuenta, tres sujetos lo agredieron brutalmente y luego le robaron el vehículo y sus demás pertenencias.

"Recogí un servicio en el hospital de Engativá, eran tres tipos, no le vi tanta importancia porque era un servicio corto, me trajeron a Villas del Dorado", relató la víctima a CM&.

De acuerdo con su denuncia, cuando iban pasando cerca a un humedal, los pasajeros mostraron sus verdaderas intenciones. "Me cogieron, me encañonaron, me amarraron las manos, los pies, emprendieron el rumbo, me tiraron amordazado y emprendieron la huida", añadió.

Mientras el conductor se recupera de la golpiza, pide ayuda a las autoridades para recuperar su vehículo, un Kia Picanto de placas MBZ 522, color gris plateado.

Delincuentes golpearon, amarraron y robaron a conductor de Beat en Bogotá

