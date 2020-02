Valiente madre evita que su hija sea secuestrada en Bogotá.

La mujer caminaba con sus dos hijas cuando fue atacada por un hombre. Sujeto intentó secuestrar a pequeña niña de los brazos de la madre en Bogotá.

Una madre pasó un gran susto al vivir el momento en el que un hombre intentó raptar a una de sus hijas. El sujeto la amenazó para que le entregara su hija menor.

Según los primeros informes entregados, la mujer caminaba con sus dos hijas hacia la casa paterna de las pequeñas, cuando fue atacada por hombre que la sujetó y le tapó la boca mientras le pedía que entregara la niña de tres años. El hecho se presentó en el barrio Las Delicias, en la localidad de Tunjuelito de Bogotá.

"Me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído, 'entrégueme a la niña', yo no podía pedir auxilio", relató la madre de la pequeña para Noticias Caracol.

En el lugar las dos personas forcejearon por unos segundos, mientras este seguía insistiendo en su intención de llevarse a la pequeña.

Fue gracias a la valiente acción de la hija mayor de la mujer, que al conocer la zona, la niña de cinco años corrió hacia un lugar que conocía a pedir ayuda.

El sujeto fue capturado, e informan que un juez le dio medida de aseguramiento. El caso podría tomar otro rumbo porque el hombre alegó ante que tiene una enfermedad mental.

En la investigación se determinó que se trata de un hombre de nacionalidad venezolana que asecha varios sectores.

El temor es grande por parte de la familia, pues argumentan que su situación económica no es la mejor, no creen que se trate de un caso de extorsión, sino de tráfico de menores.

