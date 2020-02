Enfermos, mal alimentados y con falta de vacunas, así estaban los perros que salieron de TM

Este mes fueron retirados del sistema 108 perros de vigilancia y anticolados. Enfermos, mal alimentados y con falta de vacunas, así estaban los perros que salieron de TransMilenio.

El informe técnico del equipo veterinario de vigilancia y control y del Escuadrón Anticrueldad del Instituto de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) evidencia que los animales se encontraban en pésimas condiciones.

El informe fue conocido por la Concejal animalista del partido Alianza Verde, Andrea Padilla Villarraga. "En las visitas de inspección de bienestar animal realizadas por los veterinarios del Idpyba al Sistema TransMilenio, se observó también que los animales eran alimentados solo una vez al día, carecían de suplementos vitamínicos nutricionales para favorecer su salud y estaban vacunados solamente contra la rabia, cuando es indispensable utilizar vacunas polivalentes", detalló.

También se evidenció en los animales ansiedad y agresividad, atribuidas a la imposibilidad de expresar comportamientos naturales como juegos, ladridos, libre locomoción y socialización, entre otros.

"Este informe es muy preocupante. Celebramos que 108 perros hayan dejado de ser explotados como armas de disuasión en Transmilenio, pero aún quedan 36 para la detección de explosivos. Por eso insistiremos en el desmonte progresivo del uso de perros en todas las actividades de seguridad y vigilancia en las entidades del Distrito", agregó Padilla.

Cabe señalar que algunas empresas de seguridad han mostrado preocupación por el "desempleo canino" en TransMilenio.

Ante esto, la concejal fue enfática en resaltar que los perros no son desempleados porque no son trabajadores en sentido estricto, teniendo en cuenta que ellos no devengan salario ni prestaciones. "Tal alegato parece un pretexto para justificar la explotación de los perros y negarse al cambio. Transitar hacia alternativas tecnológicas es una opción que deberíamos explorar con responsabilidad", puntualizó.