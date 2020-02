Así está operando TransMilenio para hoy 6 de febrero en el Día sin Carro y sin Moto.

Ciudadanos viven una nueva jornada de Día sin Carro. Así está operando TransMilenio para hoy 6 de febrero en el día sin carro.

Hoy jueves 6 de febrero, desde las 5:00 a.m. en la capital colombiana se vive una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto, los ciudadanos deben salir a tomar el transporte público para poder movilizarse en la ciudad.

La preocupación para muchos por este día es, '¿cómo está operando el sistema de TransMilenio?'. Para este día la Administración Distrital informó que dispondrá de la totalidad de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público.

Y hasta el momento ha sido así, según los reportes entregados, el sistema ha funcionado sin ninguna novedad.

"Al momento no hay novedades, el Sistema opera con normalidad en sus tres componentes (troncal, zonal y cable). Se reporta alta demanda de usuarios.", informaron autoridades de TransMilenio.

Adicional a esto informan que. "Debido al día sin carro y moto, los servicios zonales y rutas de alimentación realizan los desvíos acostumbrados durante la ciclovía de los domingos".

Para este día algunos usuarios han reportado gran número de personas y hasta colapso en algunos de los portales y estaciones del sistema.

Y este es él servicio en él día sin carro @ClaudiaLopez @TransMilenio él portal amerivas esta colapsado y no envían Rutas me encanta como insentivan a no usar esta mierda de servicio pic.twitter.com/1EV31wiUWg

— 🇨🇴ċaʀʋaʝaʟ ʍaʀċɛʟa ⚽🦋💙 (@marcela_1904) February 6, 2020