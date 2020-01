Los hechos ocurrieron en la noche de este jueves, en la Carrera 19 con Calle 106, al norte de Bogotá. (Video) Mujer taxista agredió fuertemente a pasajera por vomitarse dentro del vehículo.

La joven salió de uno de los establecimientos de rumba de la zona en aparente estado de embriaguez y tomó un taxi para regresar a casa.

En ese momento se vomitó dentro del vehículo, lo que habría desatado la furia de la conductora, que le obligó a bajarse a la fuerza.

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento en que la pasajera fue arrastrada a la calle y golpeada por la conductora del taxi.

En el lugar había otros taxistas, personal de logística y otras personas que no hicieron mucho para intervenir en la situación. Incluso, se denotan expresiones de burla en el rostro de algunos de los presentes.

(Video) Mujer taxista agredió fuertemente a pasajera por vomitarse dentro del vehículo

Según el testimonio de la mujer a RCN Radio, ella había pagado el taxi por adelantado y se comprometió a limpiar el carro una vez que llegara a su casa, sin embargo la taxista exigía el pago de inmediato del lavado del vehículo.

"Le dije que parara un minuto porque me sentía mal, ella se devolvió donde habían más taxistas y me empezaron a agredir, llamé al 123 en reiteradas ocasiones, luego llegó un patrullero que dijo que todo era mi culpa y que tenía que pagar o si no que me bajaran y simplemente se fue, segundos después sentí que me empezaron a golpear, me arrastraron y me bajaron a la fuerza" indicó la mujer.

"Yo acepto que cometí un error, pero también es injusto conmigo la manera en la que fui tratada y la policía no hizo nada, no me debieron agredir de esa manera", agregó la pasajera.

Según la emisora, luego de la breve intervención del primer uniformado, una segunda patrulla llegó al lugar para mediar en la situación y el taxi de placas WMN640 abandonó el lugar.

Aquí los videos de lo currido:

A ésta hora se presenta una riña en la Avenida Cra 19 con Calle 116 en el norte de Bogotá, la pasajera se negó a pagar el lavado del taxi y fue bajada a la fuerza. pic.twitter.com/voKOu8iavU — Juan Manuel Vargas O (@Pilotoestereo) January 24, 2020

Segunda parte del video en el cual una pasajera fue agredida por la conductora de un taxi en el norte de Bogotá. pic.twitter.com/SQm3cEIs0l — Juan Manuel Vargas O (@Pilotoestereo) January 24, 2020

