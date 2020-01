Un video que circula en redes sociales muestra el sospechoso procedimiento,que habría ocurrido en Bogotá. El sospechoso procedimiento en el que supuesta agente le pide la clave de tarjeta bancaria a extranjero.

En este se ve a una supuesta agente de la Dijin exigiendo a un extrangero que le de las claves de sus tarjetas bancarias para verificar su identidad.

En la grabación se escucha cómo la mujer vestida de civil, desde un carro particular, y aparentemente después de detener al ciudadano extranjero, le exige que le entregue la clave de una tarjeta de crédito para comprobar su identidad.

En el vehículo también hay otro hombre al que también se le escucha presionar al extranjero para que haga lo que la mujer le indica.

Por suerte el extranjero no da su brazo a torcer, y de manera educada, le dice a la mujer que no se siente cómodo con el procedimiento. "No sé la legalidad de eso, con todo respeto", afirma.

Se desconoce cuál fue el desenlace de la situación, que evidentemente es ilegal, pues las autoridades no pueden pedir más que el documento de identificación para dicho fin.

Ladrones ¿ahora la policía pidiendo claves de tarjetas de cuentas bancarias? Jajajajajajajajaa Paloterapia y romper esos carros. Posted by Fuera Rataxistas on Thursday, January 23, 2020

